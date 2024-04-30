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Doğa ve su sporları festivalinde paraşüt kazası: Pilot yere çakıldı

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen Doğa ve Su Sporları Festivali'nde yaşanan bir kaza sonucu paraşütçü yerle temas etti.

Doğa ve su sporları festivalinde paraşüt kazası: Pilot yere çakıldı mask
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen Doğa ve Su Sporları Festivali'nde yaşanan bir kaza sonucu paraşütçü yerle temas etti.

Doğa ve su sporları festivalinde paraşüt kazası: Pilot yere çakıldı

İlçedeki etkinlikte havalanan yamaç paraşütçüsü Recep Umut A., rüzgarın etkisiyle yere çakıldı. Olay yerinde bulunan AFAD ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan paraşüt pilotu, daha sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan açıklamalarda, Recep Umut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Paraşütün düşme anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Nis 2024 - 20:11 - Gündem

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