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Sivas'ta üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Polis inceleme başlattı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında üç aracın karıştığı ve üç kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın, akşam saatlerinde Sivas-Erzincan Karayolu Sultanşehir Bulvarı Kılavuz kavşağı üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Sivas'ta üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Polis inceleme başlattı mask
Sivas'ta üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Polis inceleme başlattı
Sivas'ta üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Polis inceleme başlattı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında üç aracın karıştığı ve üç kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın, akşam saatlerinde Sivas-Erzincan Karayolu Sultanşehir Bulvarı Kılavuz kavşağı üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Sivas'ta üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Polis inceleme başlattı

İlk belirlemelere göre, Y.K. yönetimindeki 06 BF 6027 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.G. yönetimindeki 34 YB 761 plakalı otomobil ve K.B. yönetimindeki 58 NE 058 plakalı BMW marka otomobilin çarpıştığı ifade edildi. Kazada, araç sürücülerinin yaralandığı aktarıldı.

Sivas'ta üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Polis inceleme başlattı

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçtiği bildirildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, 34 YB 761 plakalı araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardığı ve yaralıların olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Sivas'ta üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Polis inceleme başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Nis 2024 - 20:08 - Gündem

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