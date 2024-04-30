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30 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

30 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Karatoprak’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Pekcan’ın taziye adresi: Kernek Karagözlüler Camii, Battalgazi,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Çiçek’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurhan Deniz’in taziye adresi: Kahramanmaraş,

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülay Aktı’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Feytullah Alkan’ın taziye adresi: Melekbaba Koro Konteyner Kent, Yeşilyurt,

60 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Malatya Mezarlığına defnedilen Nurten Arık’ın taziye adresi: Doğanşehir, Malatya,

76 yaşında vefat eden ve Balaban Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Altun Sümer’in taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende,

90 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Turan Deveci’nin taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan,

78 yaşında vefat eden ve Tepehan Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Hacı Osman Akbay’ın taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge.”

 

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30 Nis 2024 - 16:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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