30 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Karatoprak’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Pekcan’ın taziye adresi: Kernek Karagözlüler Camii, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Çiçek’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurhan Deniz’in taziye adresi: Kahramanmaraş,
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülay Aktı’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Feytullah Alkan’ın taziye adresi: Melekbaba Koro Konteyner Kent, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Malatya Mezarlığına defnedilen Nurten Arık’ın taziye adresi: Doğanşehir, Malatya,
76 yaşında vefat eden ve Balaban Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Altun Sümer’in taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende,
90 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Turan Deveci’nin taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan,
78 yaşında vefat eden ve Tepehan Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Hacı Osman Akbay’ın taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.