Malatya’da fideler tezgâhlardaki yerini aldı

Malatya’da satışa sunulan fidelerin Antalya’dan geldiğini söyleyen esnaflar Malatya’da yetiştirilen fidelerin ise bir hafta ile 10 gün arasında satışa sunulabilecek olgunluğa erişeceğini bildirdiler. Köylerdeki bahçelere ekimlerin gerçekleştirildiği gibi hobi bahçelerinin yaygınlaştığı, insanların balkonlarda, ev ortamında sebze yetiştirmesi de dikkat çekiyor. Bu fidelerin bakımı ise ortamdan ortama göre değişiklik gösteriyor.

Sebzelerin suya ihtiyaç duyduğundan dolayı ekiminden itibaren bol su verilmesi gerektiğini söyleyen Adil Olçun,

“Sebze suyu çok sever, sık sık sulama yapılması gerekir. Bunları alıp eken müşterilerimize de bu önerilerde bulunuyoruz. Biz tüp şeklinde satıyoruz, ekimi kolay oluyor”

dedi.

“FİDE SEZONU BAŞLADI”

Nisan ayının son günlerinden itibaren yaşanan yoğunluğun da arttığından bahseden Nazmi Güler,

“Fide sezonu başladı, ekimler yapılmaya başlanıyor. Çeşitlerimiz arasında biber çeşitleri var, dolma, kıl biber, sivri biber çeşitlerimiz bulunuyor. Arnavut ve Adıyaman biberi de elimizde bulunuyor. İki tür patlıcanımız bulunuyor, 3 çeşit domates de bulunuyor. Malatya halkına hizmet etmeye başladık. Buradan alınan fideler toprağa ekiliyor. Mevsiminin başlamasıyla yoğunluk oluşmaya başladı. İnsanlar sebze almaya ve ekmeye başladı. Hemen hemen hepsinde satışlarımız aynı oranda devam ediyor. Vatandaş her çeşitten alıyor ve bahçelerinde her çeşitten birer ikişer ürün bulundurmaya çalışıyorlar”

ifadelerine yer verdi.

“HER ÇEŞİT ÜRÜN ELİMİZDE VAR”

Ekim mevsiminin başladığını dile getiren İsmet Elmas ise,

“Ekim mevsimi başladı. Vatandaşlar bu fidelerden alıp hobi bahçelerine ya da köylerindeki bahçelerine ekim yapıyorlar. Bizim ürünlerimiz Antalya’dan geliyor. Kaliteli tohumlar satıyoruz, tanesini 7 buçuk TL’den satıyoruz. Hemen hemen her çeşit ürün elimizde var. İnsanlar her çeşitten de alıyorlar. Biber, salatalık, domates başta olmak üzere her çeşitten satışlarımız oluyor. Nisan ayı sonu itibariyle yoğunluk yavaş yavaş başladı”

şeklinde konuştu.

“SEBZE SUYU ÇOK SEVER”

En çok salatalık, domates ve biber fidelerinin satıldığını söyleyen ve kendi yetiştirdiği Malatya fidelerinin ise yakında olgunlaşacağını ifade eden Adil Olçun,

“Sebze fidesi satışlarımız başladı. En çok salatalık, domates ve biber satılsa da her çeşitten ürün alıyorlar. Şu anda satılan ürünler Antalya’dan gelen ürünler ama bizim yerli Malatya ürünleri de haftaya çıkmaya başlar. Bizim Eskimalatya’da kendi yerimiz var. Orada yetiştirmeye çalışıyorum onları da yakında tezgâhlara koyarız. Çilek, kavun, Karpuz kökü 15 TL, diğer ürünleri 7 buçuk TL’den satıyoruz. Sebze suyu çok sever, sık sık sulama yapılması gerekir. Bunları alıp eken müşterilerimize de bu önerilerde bulunuyoruz. Biz tüp şeklinde satıyoruz, ekimi kolay oluyor. Bazı vatandaşlarımız yerli ürünleri daha çok tercih ediyor. Yerli ürünlerimiz yakında çıkar”

dedi.