Geçici konteyner iş yerleri sahipsiz kaldı

Malatya’nın ağır hasar aldığı 6 Şubat depremlerinde vatandaşların ev ve iş yerleri yıkıldı. Depremde evini ve iş yerini kaybeden vatandaşlar çadır ve konteynerlerde kalarak yaşam mücadelesi verdi. Vatandaşlar zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışırken esnafların tek geçim kaynağı olan dükkanlar için geçici konteyner iş yerleri verildi. Ancak iş yerlerinde yaşanılan sorunlar şartları zorladığından dolayı esnaflar çözülmesini bekledikleri sıkıntıları BUSABAH Medya’ya anlattı.

“SAHİP ÇIKAN YOK”

Geçici konteyner iş yerlerinde çok sorunlar olduğunu belirten esnaf Abdülkadir Çalışır,

“Burada çok filmler döndü. Eksi çok. Suyumuz yok. Namaza gideceğiz lavabolar sıkıntı. Karşı lavabolarda sıra bekliyoruz. En büyük şey lavabodur. Geçen karşı dükkâna hırsız girdi. Burada hırsızlık yapan kişiler 5-6 esnaftan bir şeyler çaldı. Güvenlik istiyoruz. Ayakkabıcıyım yağmur yağınca terlikler su oluyor. Mısır çarşısından bizi buraya getirdiler sahip çıkan yok”

şeklinde konuştu.

“GÜVENLİK KONUSU SIFIR”

Esnaf Mustafa Merdiven, esnafların güvenlik konusunda sıkıntılar yaşadığını söyleyerek,

“Biz esnaflar 3 ay önce mısır çarşısındaydık. Şimdi geçici konteyner iş yerine geldik. Geldiğimizden beri işler normal. Konteynırlarda geleceğimiz en iyilere geldik. Ama hiçbir şey yapmadılar. Ne bir suyumuz var ne bir lavabomuz var. Güvenlik konusu sıfır. Bu iş yerlerine geldiğimizden beri 7-8 defa hırsızlık olayları oldu. Biz gece yatarken başımıza yasağı koyduğumuz zaman vallahi dükkânda ne oluyor ne olmuyor? Bilmiyoruz. Güvenlik önlemi için talep ettik. Bize dediler ki siz güvenlik tutun. Emniyetten, valimizden ricamız burada güvenliği sağlayabilsinler. 3-4 tane bekçi buralarda dolaşırsa görevlerini yaparlar. Esnafların depremden beri sıkıntısı var. KOSGEB'den 400 bin TL destek aldık. O biraz rahatlattı. Ama o da suyunu çekti. Çünkü eski borçlarım vardı ödedim. Ama sıkıntı devam ediyor”

ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK ESNAFA BİR CAN SUYU”

Esnaf Gazi Demirci, geçici iş yerine geldiğinden beri sorunlarını dinleyen kimse olmadığının belirterek,

“Çöple ve aydınlatmakla ilgili sıkıntımız var. Aynı zamanda gece olunca güvenlik ve lavabo sıkıntısı var. Seçimden önce de seçimden sonra da hiç kimse gelip de bizim derdimizi soran olmadı. 2 yıllık vergi levhasına karşılık verdi. Şu anda çoğu dükkân sahiplerinden kira istenmiş. Ama bize böyle bir yazılı bir resmi bir şey gelmedi. KOSGEB 400 bin TL destek verdi. Şu anlık bizim için yeterli. Küçük esnafa bir can suyu oldu”

dedi.

“BURASI ARTIK BİR ÇARŞI OLDU”

Büyük bir alan olmadığından ona göre güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurgulayan esnaf Mehmet Karaçelik,

“Burada en büyük sorun gece güvenliğin olmaması. Işık olayı da yoktur. Burada esnaf kapatıp gittikten sonra tamamen karanlık. Her türlü sıkıntı olabilir. Su problemimizi karşıladık ve karşı lavaboyu kullanıyoruz ama uzak kalıyor. Kendimiz su bağlattık. Onunda gideri yoktur. Gideri olmadığı için o da problem. Çünkü komşunun dükkanının önü su oluyor. Çok büyük bir alan değil. Burası artık bir çarşı oldu. Ona göre de güvenlik alınması lazım. Hem mal açısından hem de insanlar açısından da sıkıntılı”

diye konuştu.

“SU GİDERİ İSTİYORUZ”

Esnaf Mehmet Demir, tek isteği güvenliğin sağlanması olduğunu şu şekilde aktardı:

“Biz bu iş yerlerine geleli 6 ay oldu. Bizim Belediye Başkanından ve Sayın Valimizden tek ricamız burada güvenliği sağlasınlar. Çünkü hırsızlık olayları kaç defa yaşandı. Birde su gideri istiyoruz. Eğer bize yardımcı olurlarsa biz büyüklerimize minnettar oluruz.”

Esnaf Mehmet Akagündüz ise,

“Buraya geleli 60 gün oldu. Belediye başkanlarımız ve valimizden istediklerimiz suyu verdiler ama giderlerimiz yoktur. Birde güvenlik istiyoruz”

ifadelerini kullandı.

“DÜKKANLARIMIZIN ÖNÜNÜ SU BASIYOR”

Esnaf Başaran Merdiven, dükkanlar için gider sıkıntısı yaşadığını söyleyerek,

“Gece olduğu için burada ışıklandırma problemi var. Işıklandırma problemi de olunca tabii ki bir güvenlik sorunu oluyor. Bir güvenlik istiyoruz. Bir de su giderimiz yok. Yağmur yağdığı zaman dükkanlarımızın önünü su basıyor”

dedi.

“KENDİ İMKANLARIMIZLA BU DURUMA GELDİK”

İş yerlerinde güvenliği sağlamak için kendi imkanlarını kullandığını vurgulayan Ali Karababa,

“Sıkıntılarımız buranın altyapısı. Yağmur yağdığı zaman burada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Dükkanları su basıyor. Bir de bu içme sularımız ve lavabomuz yok. Bunları yaparlarsa seviniriz. Işık zaten yok. Güvenliği kendi imkanlarımızla yaptırdık. Biz kendi imkanlarımızla bu duruma geldik. Kendimiz kamera sistemleri falan takmışız. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burayı güvenlik açısından yarım saatte bir dolansalar iyi olur ve sıkıntımız gider. Bazen gece dükkanları gelip kontrol edip eve gidiyorum”

ifadelerine yer verdi.