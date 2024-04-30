Malatyalılar sıcak havalarda balık tüketmiyor mu?

Malatya’da bahar mevsimiyle beraber havaların ısınması, balık tüketimini de ciddi oranda etkiledi. Av yasaklarının başlamasıyla deniz ürünlerinin avlanması yasaklansa da tatlı su ve kafes balıklarının satışı devam ediyor. Malatya Balık ve Et Pazarı’ndaki güncel balık fiyatlarında ise levrek ve çupra 250 TL, somon 170 TL, alabalık 150 TL civarında satışa sunuluyor.

Malatya Balık ve Et Pazarı’ndaki satışların genellikle düşük olduğunu bildiren esnaflar Malatyalıların yeni açılan balık ve et pazarını bilmediklerini, bu bakımdan da satışların düşük olduğunu dile getirdiler. Havaların ısınmasıyla beraber balık tüketimindeki düşüşten bahseden esnaflar BUSABAH Medya’ya bazı açıklamalarda bulundu.

“ASLINDA BALIK TAVUKTAN DAHA İYİDİR”

Havaların ısınmasıyla birlikte balık satışlarında ciddi bir düşüşün olduğundan bahseden balıkçı Tayyip Nazari,

“Balık satışlarımız şu anda çok durgun. Hava sıcak olunca balığın tüketimi Malatya’da fazla olmuyor. ‘Sıcaklıklardan dolayı balık yenmez’ diye Malatya’da bir algı var ama bu sıcaklıklar balık yemeye engel değil. Fiyatlar da biraz yükseldi bundan dolayı ve tüketimin de azalmasından dolayı bir haftaya esnaflar da çok fazla kalmayacak. Bir de burayı çok fazla insan bilmiyor bundan dolayı da satışlar düşük ama satışların düşük olmasındaki en büyük neden havaların ısınması. Sıcak havalarda tavuk tüketiliyor ama balık tüketilmiyor. Aslında balık tavuktan daha iyidir. Balık uzmanlar tarafından da öneriliyor. Uzmanlar haftada iki kere tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Hava ısınınca balık yenmez gibi bir kaide yok. Şu anda deniz mahsullerinde yasak başladı. Biz tatlı su balığı, kafes balığı satıyoruz. Genelde de alabalık somon gibi balıklar gidiyor”

şeklinde konuştu.

“SATIŞLAR SEZONDA DA ÇOK YOĞUN OLMADI”

“Burada satışlar sezonda da çok yoğun olmadı” diyen Tayfun Çalışkan havaların ısınmasıyla balık satışlarının ciddi derecede düştüğünü ve Malatyalıların sıcak havalarda balık tüketmekten kaçındıklarını söyledi. Balık sezonunun bitimine doğru birçok esnafın dükkânlarını kapatacağını ifade eden Çalışkan kendisinin yaz-kış balık satmaya devam ettiğini bildirerek,

“Yolun altına insanlar inmiyor. Yeni açılan et ve balık pazarının reklamı da yapılmadı. Sezon devam ediyor, sadece hamsi ve istavrit için bitiyor. Çiftlik balıklarının satışını yapmaya devam edeceğiz. ‘Balık sezonu kapandı’ gibi bir söylem doğru değil. Malatya’da balık kültürü çok fazla olmadığı için satışlar çok fazla değil. Kültür olarak da Malatya yaz aylarında balık tüketimi olan bir şehir değil. İstanbul, İzmir gibi şehirlerde her mevsim balık tüketilse de Malatya’da havalar ısınınca insanlar tüketmemeye başlıyor. Normal şartlarda sağlık açısından haftada 2 defa balık tüketmek gerekiyor ama Malatya’daki bu algıyı yıkmaya bizim gücümüz yetmez. Ama şunu söylemek gerek suni yemle beslenen büyükbaş hayvanlardan veya beyaz etten çok daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımıza da tavsiye ederiz. Tavuğa göre, yani 40 günde yetişen bir ürüne göre balık çok daha faydalı. Bilmeyenler balığı çok yağlı yapıyorlar, yiyenler için ağır geliyor. Ondan dolayı yemiyorlar ama yağını az koyup daha hafif yapılsa yaz aylarında da çok rahat tüketilebilir. Biz bu balıkları lokantalara da veriyoruz. Biz yaz kış burada açığız. Kapanma, sezon bitimi gibi bir şey yok. Sadece bayramlarda kapalıyız, onun dışında her dönemde açığız”

ifadelerine yer verdi.