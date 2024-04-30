Ağbaba’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

1 Mayıs’ın bir demokrasi, özgürlük, barış çağrısı olduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tüm işçi ve emekçilerin eşit, özgür ve insanca yaşayabileceği aydınlık bir Türkiye diliyorum." dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, işçi ve emekçilerin alım gücünün her geçen gün azaldığını ifade ederek işçi ve emekçilerle açlığa, sömürüye ve güvencesizliğe karşı aydınlık Türkiye'yi inşa edeceklerini belirtti.

Ağbaba,

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ilke ve misyonları, tarihsel ve toplumsal görevi gereği, emekçilerin kazanılmış haklarını yok edecek, tırpanlayacak, esnetecek hiçbir harekete izin vermeyecek, emeğin yanında, emekçilerle birlikte olacak ve tüm gücü ile mücadele edecektir.” dedi. 1 Mayıs'ta başta Taksim olmak üzere hiçbir yasağı kabul etmediklerini kaydeden Ağbaba, “AKP'nin Taksim yasağı, emekçilerden ne kadar korktuğunu açıkça göstermektedir. Bunca yoksullaşmaya karşı hiç kimsenin ama en çok da işçilerin sesini çıkmasın istiyorlar. AKP'nin bu çabasının beyhude olduğunu biliyor ve görüyoruz”

dedi.

SENDİKALARIMIZLA, EMEKÇİLERİMİZLE KOL KOLA, ALANLARDA SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

Türkiye işçi ve emekçi sınıfının birlik ve dayanışma gününün belirtilen sebeplerle her zamankinden çok daha büyük önem taşıdığını kaydeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

“1 Mayıs’ta tüm örgütlerimiz ile alanlarda, sendikalarımızla, emekçilerimizle kol kola, omuz omuza olacak, sömürüye, emekçilerin köleleştirilmesine, sendikasızlaştırmaya, güvencesizliğe karşı sesimizi yükselteceğiz”

ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba

“Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın arttırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Tüm eşitsizliklere ve sömürüye rağmen; daha yaşanabilir bir dünya özlemiyle emeğini ortaya koyan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN