1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Malatya’da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs’ta trambüsler ücretsiz mi?

1 Mayıs işçi Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Malatya’da, Resmi Tatil ilan edilen günde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündeme geldi? Peki Malatya’da MOTAŞ’a vağlı toplu taşıma araçları ve trambüsler ücretsiz olacak mı? İşte ayrtıntılar…

Resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Bir çok ilde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Başta Ankara, İzmir ve İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Bayramı’nda raylı sistemler için Resmi Gazetede karar yayınlandı.

Yayınlanan karar göre ise 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kızılçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının ücretsiz olacağı bildirildi.

Gözler şimdi MOTAŞ’tan gelecek olan haberde…