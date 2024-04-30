“İşçilerimizin daima destekçisi olacağız”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Taşkın, işçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ hadis-i şerif’ini şiar edinen bir kültürün parçası olarak emeğin karşılığını vermek herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.
Mesajında Taşkın, şunları kaydetti:
“İşçi sınıfının özgürlük, adalet ve insanca yaşam mücadelesinin izlerini taşıyan 1 Mayıs, sadece bir gün değil, aynı zamanda emeğin ve dayanışmanın önemini hatırlatan bir fırsattır. Bu gün, işçi haklarının korunması, insanca çalışma koşullarının sağlanması ve toplumsal adaletin tesis edilmesi için verilen mücadelenin bir ifadesidir. Bizler insanın değerine saygı gösteren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal addeden bir anlayışa sahibiz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ buyurarak emeğin önemine dikkat çekmiştir ve bu konuda insanlığa yol göstermiştir. Bu hadis-i şerif’i şiar edinen, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan bir kültürün parçası olarak ülkemizin ekonomisine yön veren işçilerin emeğinin karşılığını vermek, çalışma hayatlarında kolaylık sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Çiftçi bir babanın oğlu olarak emeğiyle geçimini sağlayan, alın teriyle rızkını kazanan tüm işçi kardeşlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ülkemizin ekonomisinin temel direği ve gelişiminin anahtarı olan işçilerimizin haklarına sahip çıkacak, her zaman yanlarında ve destekçisi olacağız. Ülkemizin, şehrimizin, ilçemizin geleceği ancak emek ve dayanışma ile inşa edilebilir. Bu duygu ve düşüncelerle en yüce değer olan alın terinin, emeğin gücünün kutlandığı bu günde tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; barışın, huzurun, adaletin ve dayanışmanın hakim olduğu bir gelecek temenni ediyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.