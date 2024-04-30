30 Nis 2024 - 15:01 - Gündem

“İşçilerimizin daima destekçisi olacağız”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Ülkemizin ekonomisinin temel direği ve gelişiminin anahtarı olan işçilerimizin haklarına sahip çıkacak, her zaman yanlarında ve destekçisi olacağız. Ülkemizin, şehrimizin, ilçemizin geleceği ancak emek ve dayanışma ile inşa edilebilir” dedi.