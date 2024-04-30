Gök’ten 1 Mayıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda; “Her bir çalışanımızın geçimini rahatlıkla sağlayacağı bir ücrete ve sosyal güvenliğe sahip olması, iş hayatlarındaki risklerin azaltılması ve geçim endişelerinin giderilmesi mutlak anlamda zorunludur” diyen Gök, şunları kaydetti:

“Çoğalan problemlerin minimize edilmesi, çalışma hayatlarındaki performanslarını da olumlu yönde etkileyecektir. Emeğiyle hayatını idame ettiren, alın teriyle geçimini sağlayan ve milletçe elde ettiğimiz toplam milli gelire büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içindeyiz. Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren; dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır.

Öte yandan her bir çalışanımızın geçimini rahatlıkla sağlayacağı bir ücrete ve sosyal güvenliğe sahip olması, iş hayatlarındaki risklerin azaltılması ve geçim endişelerinin giderilmesi mutlak anlamda zorunludur. Çoğalan problemleri, meslek hastalıklarının artışı, iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanabilecek olası problemlerin minimize edilmesi, çalışma hayatlarındaki performanslarını da olumlu yönde etkileyecektir.

1 Mayıs’ın huzur ve sükûnet içinde kutlanması; işçilerimizin bu özel gününün, ayrımcılığın, ayrıştırmanın ve anarşinin sözcülüğünü yapanlara peşkeş çekilmemesi en büyük dileğimdir. Birlik ve beraberlik içinde bayram havasında geçmesi ve gafillere aradıkları imkân ve fırsatların verilmemesi herkesin sorumlulukları arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Tüm emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun.”

Kaynak: BÜLTEN