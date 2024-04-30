Geçit’ten 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit bir mesaj yayımladı. İşçi ve emekçilerin her daim yanında olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Geçit, şunları kaydetti:

“Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeğini, gayretini ve çabasını her zaman takdirle karşılıyoruz. Helal kazancı ve emeği kutsal sayan milletin bir ferdi olarak alın teri ve emeği her zaman en yüce değer olarak kabul ediyoruz. İnsana insan olarak değer veriyor, emeğe ve alın terine her zaman saygı duyuyoruz. İşçinin ve emekçinin her zaman yanında yer alan bir belediye olarak birlikte mesai yaptığımız kıymetli mesai arkadaşlarımız ile birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz.”

“Ben sen yok, biz varız’ diyerek ilçemizin hem bugününe hem de yarınlarına en güzel şekilde hizmet ediyoruz” diyen Geçit,

“İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz’ diyen bir peygamberin ümmetleri olarak, çalışanlarımıza en iyi ortamı sunmak için elimizden gelenin her şeyi yapmaya çalışıyor ve işçi dostu bir belediye olduğumuzu her türlü platformda ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Başta belediyemizde çalışan çok değerli işçi kardeşlerimiz olmak üzere ekonomimizin belkemiği olan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramlarını kutluyor, çalışma hayatında üstün başarılar diliyorum”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN