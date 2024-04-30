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Alerji şikayetleri artmaya başladı! Uzmanlar uyardı

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İlkbaharda çöl tozları ve polenler nedeniyle alerji şikayetlerinde artış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda gezintiye çıkanları dikkatli davranmaları konusunda uyardı.

Alerji şikayetleri artmaya başladı! Uzmanlar uyardı mask
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İlkbaharda çöl tozları ve polenler nedeniyle alerji şikayetlerinde artış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda gezintiye çıkanları dikkatli davranmaları konusunda uyardı.

Alerji şikayetleri artmaya başladı! Uzmanlar uyardı

Mevsimsel alerjik ya da halk arasında bilinen adı ile saman nezlesi, özellikle bahar aylarında polen miktarının artmasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık vücutta kaşıntı, kızarıklık, kimi zaman şişme, sık sık ve arka arkaya hapşırma ile gözlerde kaşıntı gibi şikayetler ile kendini gösteriyor.

Ülke genelinde çöl tozlarının hakim olduğunu ve yağmurlarla birlikte polenlerde artış yaşandığı için alerji reaksiyonların arttığı hakkında bilgi veren Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, "Özellikle bahar aylarında polenlerin artması ile birlikte kişilerde semptomların alevlendiğini görebiliyoruz. Burun akıntısı, burun kaşıntısı, gözlerde kızarıklık, ağrı, batma ve kaşınma gibi kişinin yaşam kalitesini azaltacak düzeyde etkilerini gözlemleye biliyoruz. Çöl tozlarının hakim olduğu bu dönemde açık alanlara pek çıkmadan kapı ve pencereleri kapatarak, filtreleri düzenli şekilde temizleyerek şikayetlerimizi biraz azalmasını sağlaya biliriz. Dışarıya çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske takmamız gerekmektedir’’ dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Nis 2024 - 13:40 - Sağlık

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