Acun Ilıcalı, Slovenya’nın köklü takımlarından birini daha alıyor

Acun Ilıcalı, uzun araştırmalar sonucunda Slovenya Ligi’nin köklü takımlarından Maribor'u satın almaya karar verdiğini duyurdu.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı duyurdu. Sportklub'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Hull City'e benzer başarı öyküsü yazabilecek bir ekip aradıklarını ve bunun için de uzun süredir çalıştıklarını belirtti. Detaylı araştırmalardan sonra Slovenya'yı seçtiklerini aktaran Acun Ilıcalı, "Çünkü büyük bir potansiyele sahip harika bir spor ülkesi olduğunuzu fark ettim. Burası spora karşı çok olumlu yaklaşımı olan bir ülke, birçok küresel spor dalında büyük yıldızlara sahipsiniz, spor sizin için çok önemli bir konu. Her şeyden önce futbolda bile çok fazla yeteneğiniz var. Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri, stadyumu ve kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdim. Biliyorsunuz bu sene Avrupa'da Maribor'un rakibi Fenerbahçe’ydi. Muhabir olduğum dönem Maribor, Beşiktaş'a karşı oynuyordu. O zaman bile Türk medyasına Maribor’la ilgili haber yapıyordum. Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük ama sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Şimdi ise takım ve ben bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı