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O takımda Ali Çamdalı dönemi

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Teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran Konyaspor’da sportif direktörü Ali Çamdalı, teknik direktörlük görevine getirildi.

O takımda Ali Çamdalı dönemi mask
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Teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran Konyaspor’da sportif direktörü Ali Çamdalı, teknik direktörlük görevine getirildi.

O takımda Ali Çamdalı dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, takımın kötü gidişatının devam etmesinin ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı. Kalan 4 haftada ise oy birliğiyle sportif direktör Ali Çamdalı'nın takımın başına gelmesine karar verildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu" denildi.

Konyaspor'da yaklaşık 5 sezon forma giyen ve 2020 yılında Manisa FK’de futbolu bırakan Ali Çamdalı, 22 Ağustos 2023 tarihinde ise Konyaspor'un sportif direktörlüğüne getirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Nis 2024 - 12:24 Konya- Spor

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