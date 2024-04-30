O takımda Ali Çamdalı dönemi

Teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran Konyaspor’da sportif direktörü Ali Çamdalı, teknik direktörlük görevine getirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, takımın kötü gidişatının devam etmesinin ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı. Kalan 4 haftada ise oy birliğiyle sportif direktör Ali Çamdalı'nın takımın başına gelmesine karar verildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu" denildi.

Konyaspor'da yaklaşık 5 sezon forma giyen ve 2020 yılında Manisa FK’de futbolu bırakan Ali Çamdalı, 22 Ağustos 2023 tarihinde ise Konyaspor'un sportif direktörlüğüne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı