- Asayiş

Okul çevresinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde okul çevrelerinde açık alkol satışı yapan 18 yaşından küçük 2 çocuk gözaltına alındı.

Okul çevresinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde okul çevrelerinde açık alkol satışı yapan 18 yaşından küçük 2 çocuk gözaltına alındı.

Okul çevresinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey caddesi üzerinde bulunan Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu çevresinde açıktan alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda okul çevresinde seyyar olarak, açık alkol ve sigara satışı yaptıkları belirlenen 18 yaşında küçük iki çocuk gözaltına alındı.

Çocukların polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 
# Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu, Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, gözlatı, Tutuklama, son dakika, malatya tutuklama, malatya haber, malatya, Şehit, Polis, yeşilyurt

30 Nis 2024 - 12:19 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL