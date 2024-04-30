Okul çevresinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde okul çevrelerinde açık alkol satışı yapan 18 yaşından küçük 2 çocuk gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey caddesi üzerinde bulunan Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu çevresinde açıktan alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda okul çevresinde seyyar olarak, açık alkol ve sigara satışı yaptıkları belirlenen 18 yaşında küçük iki çocuk gözaltına alındı.
Çocukların polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.