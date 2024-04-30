Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte ve Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
ÇEDAŞ Tokat’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tokat’ta:
“2 Mayıs Perşembe günü saat 08.30-12.30 arasında Turhal ilçesine bağlı Boyacılar Mah,Yeşilırmak bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-15.00 arasında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Köyü Bahçelievler, Karşıyaka bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Günçalı Köyü bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Kaleardı, Yeniyurt Mahalleleri bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-17.00 arasında Turhal ilçesine bağlı Çarıksız Köyü bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-17.00 arasında Niksar ilçesine bağlı Sorhun Köyü bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-16.00 arasında Zile ilçesine bağlı Kervansaray Köyü bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Güzelce Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.