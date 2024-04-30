30 Nis 2024 - 12:17 - Gündem

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte ve Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…