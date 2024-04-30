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Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte ve Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek! mask
Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!
Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte ve Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!

ÇEDAŞ Tokat’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tokat’ta:

“2 Mayıs Perşembe günü saat 08.30-12.30 arasında Turhal ilçesine bağlı Boyacılar Mah,Yeşilırmak bölgesine,

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!

2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-15.00 arasında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Köyü Bahçelievler, Karşıyaka bölgelerine,

2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Günçalı Köyü bölgesine,

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!

2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Kaleardı, Yeniyurt Mahalleleri bölgelerine,

2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-17.00 arasında Turhal ilçesine bağlı Çarıksız Köyü bölgesine,

2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-17.00 arasında Niksar ilçesine bağlı Sorhun Köyü bölgesine,

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!

2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-16.00 arasında Zile ilçesine bağlı Kervansaray Köyü bölgesine,

2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Güzelce Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal Niksar ve Zile etkilenecek!
 

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30 Nis 2024 - 12:17 Tokat- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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