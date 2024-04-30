30 Nis 2024 - 12:13 - Gündem

Sivas’ta Divriği Şarkışla Kangal Yıldızeli Merkez ve Zara etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…