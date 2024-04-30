Sivas’ta Divriği Şarkışla Kangal Yıldızeli Merkez ve Zara etkilenecek!

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:
“2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-17.00 arasında Divriği ilçesine bağlı Ursal Köyü, Mikail Mz, Dişler Mz, Çokmeşat Mz, Ürük Köyü, Gökçebel Köyü, Susuzören Köyü, Uluçayır Köyü bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-13.00 arasında Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır Beldesi Kısmi bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Alibaba Mah Kısmen bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-18.00 arasında Kangal ilçesine bağlı Bektaşköy Köyü bölgesine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.00 arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Yiğitler Köyü bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.30 arasında Merkez ilçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi (Kısmi), Kadı Burhanettin Mahallesi (Kısmi) bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00-15.00 arasında Zara ilçesine Kürünlü Köyü, Ütük Köyü, Eymir Giriş, Eymir Köyü, Kurucabat Köyü,Çatören Köyü, Esenler Köyü ,Yapak Giriş, Yapak Köyü, Burhaniye Köyü,Çatak Mz., Gümüşçevre Köyü, Kuşcu Köyü, Akören Köyü, Karacahisar Köyü, İlice Köyü, Kazıklıçayır Mez., Sögütlüagıl Köyü, Şeryurdu Çif., Bozkır Köyü, Alıçlıbel Köyü, Şafaklı Köyü, Karapınar Mz., Ahmethacı Köyü, Taşlık Ayagı Mz., Asımbey Çifligi, Köprübaşı Mz., Y.Sedille Köyü, A. Sedille Köyü, Kaplan Köyü, Çotuklar Mz., A.Deredam Köyü, Y. Deredam Köyü, O.Deredam Köyü, Kumoglu Köyü, Zazalar Mz., Alibaz Mz. ,Yayla Mz.,Alacuk Çif., Arapça Mz., Avşar Köyü, Harami Mz., Kabalaklı Mz.,Ütükyurdu Köyü, Sögütlü Köyü, Corak Köyü, Büyükgüney Köyü,Atalagan Köyü, Kurbaglı Bakım Evi, Gögertaş Yayla, Armutçayırı Köyü, Şerfiye 1, Şerefiye 2 ,Derköy Köyü, Dilekpınarı Köyü, Baytarlar Mz., Yeşimli Köyü, Gürlevik Mz., Kovacık Köyü, Kavacık Yayla, Gögertaş Köyü, Yıkılkan Köyü, Kayadibi Köyü, Gölbaşı Köyü, Kayabaşı Köyü,Keceyurdu Köyü,Yeşilköy Köyü,İnönü Mz.,Kızık Köyü,Göller Mz.,Pazarbelen Köyü,Şenyayla Köyü,Çevirmehan Köyü,Güllüali Köyü,Alişir Köyü, Becekli Köyü, Göktepe Köyü" "Kürünlü Trt, Kürünlü Avea, Kürünlü Vodofone, Yapak Süt Fabrikası, Aydın İnş. Bozkır, Aydın İnş. Deredam, Biltek Ahmethacı, Biltek Ahmethacı, Biltek Ahmethacı, Biltek Ahmethacı,Telekom Alıçlıbel, Alibaz Vodofone, Ang Harfiyat, Şerefiye Avea, Büyükgüney Telekom, Çiçeksu, Yeşilbaş Enerji, Şenbay İnş, Şenbay İnş , Seka Gıda, Şenyayla Türksel, Sögütlü Türksel, Telekom Şafaklı, Telekom Sedille, Telekom Şeryurdu, Alibaz Türksel, Alibaz Avea bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00-14.00 arasında Divriği ilçesine bağlı Ovacık Köyü, Yazı Köyü, Apsal Köyü, Karakale Köyü, Akza Madencilik bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00-13.00 arasında Şarkışla ilçesine bağlı Osmanpınarı Köyü bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-13.00 arasında Zara ilçesine bağlı Ahmetbaşyurt Mahallesi Kısmen, Kanlıçayır Küme Evleri bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-13.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Alahacı, Çeltek, Karaçayır, Ovacık, Porsuk, Hıdırnalı, Kolluca, Günören, Kurtlapa, Gümüşdere, Yakupoğlan, Kuzören, Yıldız Beldesi, Bademkaya Gaziköy Köyleri Yıldızeli İlçesi, Danişment, Esençay, Alınoluk, Banaz, Çırçır, Güneykaya, Sarıyar, Aslandoğmuş, Doğanlı, Geynik, Akören, Demirözü, Gökkaya, Karkın, Osb Su Deposu, Özel Tr Abonelikleri, Evrensel Gsm Operatörleri, Yıldızdağı Kayak Merkezi bölgelerine,
2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-13.00 arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bir Kısmı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.