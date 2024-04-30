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Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da fahiş kira fiyatları, yeni yapılan TOKİ konutlarına da yansıdı. Kira fiyatlarına bir düzenleme isteyen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiler.

Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı malatya haber mask
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı malatya haber
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı malatya haber
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6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarından 7 bin 881 tanesi hak sahiplerine teslim edildi. Bu bağlamda Malatya’da fahiş kira fiyatlarına neşter vurulması beklenirken ikizce, Çamurlu ve Gelinciktepe bölgelerinde yapılan TOKİ kiralık konutlarının fiyatları dudak uçuklattı.

Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde TOKİ evleri 10 bin TL’nin aşağısında kiralık ev yok. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, iki yıl önce bir internet sitesine vermiş olduğu röportajında kira fiyatlarının 4 bin TL olduğunu belirtmişti. 6 Şubat depremlerinden sonra ise hem konut satışları hem de kiralık evlerin satışı durma noktasına gelmişti. Özellikle 2023 yılı sonu itibariyle TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının ardından kira fiyatlarında artış yaşandı.

Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Deprem sonrası kiralık ev piyasasında yaşanan fiyat artışları gündem olmaya devam ediyor. 70 bin konutun yapılacağı Malatya’da 7 bin 881 konut teslim edildi. Konut bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, kiraya verilen TOKİ konutlarının fiyatlarına şu ifadelerle tepki gösterdiler:

Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Ali Yıldırım adlı vatandaş, “Deprem oldu ders alan yok. Bir sürü konut teslim edildi ancak yüksek kira fiyatlarından dolayı bütçemize uygun kiralık ev bulamıyoruz. Devlet yetkililerinin bir an önce bu duruma el atmaları gerekiyor. Zaten depremin yaraları ağır oldu, bir de başımızı sokacak bir ev bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Cemal Gürsoy isimli vatandaş ise, “3 çocuğum var, biri üniversite okuyor, biri sınava hazırlanıyor diğer de lise öğrencisi. Ben çocuklarımın masraflarını zor karşılayabiliyorum, yüksek kira fiyatlarına nasıl yetişeyim. Bundan iki yıl önce TOKİ deyince herkes burun kıvırırdı şimdi TOKİ’de kiralık ev tutmak lüks oldu. 2 yıl önce TOKİ kiralık evler 2 bin TL’yken şimdi 12 bin TL olmuş. Bu kadar da vicdansızlık olmaz” diye sitem etti.

Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

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30 Nis 2024 - 11:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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