30 Nis 2024 - 11:54- Gündem G:

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da fahiş kira fiyatları, yeni yapılan TOKİ konutlarına da yansıdı. Yetkililere çağrıda bulunan Malatyalılar, kira fiyatlarının düzenlenmesini isteyen ve fırsatçılara gereken cezaların verilmesini istediler.

Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı malatya haber mask
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı malatya haber
Evsiz kalanda halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı malatya haber
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“Asrın felaketi” ismiyle anılan 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarından 7 bin 881’i hak sahiplerine teslim edildi. Bu bağlamda Malatya’da fahiş kira fiyatlarına neşter vurulması beklenirken İkizce, Çamurlu ve Gelinciktepe bölgelerinde yapılan TOKİ konutlarının kiraları dudak uçuklattı.

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde TOKİ dairelerini aylık kira fiyatları en az 10 bin TL’den başlıyor.

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Depremlerden önce en fazla 4 bin TL olan konut kiralarının, depremlerin etkisiyle yükseldiği bilinirken, yeni yapılan TOKİ konutlarının ise şimdilerde kira bedellerinin çok yüksek olması tepkileri beraberinde getirdi.

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Konut bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, kiraya verilen TOKİ konutlarının fiyatlarına şu ifadelerle tepki gösterdiler.

Ali Yıldırım adlı vatandaş, “Deprem oldu ders alan yok. Bir sürü konut teslim edildi ancak yüksek kira fiyatlarından dolayı bütçemize uygun kiralık ev bulamıyoruz. Devlet yetkililerinin bir an önce bu duruma el atmaları gerekiyor. Zaten depremin yaraları ağır oldu, bir de başımızı sokacak bir ev bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı

Cemal Gürsoy isimli vatandaş ise, “3 çocuğum var, biri üniversite okuyor, biri sınava hazırlanıyor diğer de lise öğrencisi. Ben çocuklarımın masraflarını zor karşılayabiliyorum, yüksek kira fiyatlarına nasıl yetişeyim. Bundan iki yıl önce TOKİ deyince herkes burun kıvırırdı şimdi TOKİ’de kiralık ev tutmak lüks oldu. 2 yıl önce TOKİ kiralık evler 2 bin TL’yken şimdi 12 bin TL olmuş. Bu kadar da vicdansızlık olmaz” diye sitem etti.

Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 
Evsiz kalan da halden anlamıyor İkizce’de yeni yapılan TOKİ konutlarının kirası dudak uçuklattı
 

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30 Nis 2024 - 11:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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