30 Nis 2024 - 11:40 - Gündem

1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibi…