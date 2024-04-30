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1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibi…

1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak mask
1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak
1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibi…

1 MAYIS 2024 MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

Tarih: 01.05.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Aynacı, Hastane-, Aslanoğlu, Aktan, Barbaros, Hacıbahattin, Mebuslar

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

Tarih: 01.05.2024

Saat: 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Barbaros, Zeybek

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

Tarih: 01.05.2024

Saat: 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Hastane-, Barbaros

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

Tarih: 01.05.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez_1_1, Beybükü

1 MAYIS 2024 ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Mayıs 2024 tarihinde Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:

Elektrik Kesintisi

Tarih: 01.05.2024

Saat: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Çatalhüyük, 10301

Elektrik Kesintisi

Bakım Çalışması

Tarih: 01.05.2024

Saat: 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Adapınar, 8415, 8414, 8411, 8408, 8405, 8404, 8403, 8402, 8400, Ekinyazı, 9216, 9213, 9211, 9208, 9207, 9205, 9200, Hamitbey, 6204, 6201, Hamitbeybucak, 6308, 6307, 6305, 6303, 6301, 6300, İnceyer, 10701, 10700.

 

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30 Nis 2024 - 11:40 Adana- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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