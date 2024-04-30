Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 1 Mayıs 2024 tarihinde Mersin'de ve Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibi…
1 MAYIS 2024 MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
Tarih: 01.05.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Aynacı, Hastane-, Aslanoğlu, Aktan, Barbaros, Hacıbahattin, Mebuslar
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
Tarih: 01.05.2024
Saat: 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Barbaros, Zeybek
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
Tarih: 01.05.2024
Saat: 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Hastane-, Barbaros
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
Tarih: 01.05.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez_1_1, Beybükü
1 MAYIS 2024 ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 Mayıs 2024 tarihinde Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:
Elektrik Kesintisi
Tarih: 01.05.2024
Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Çatalhüyük, 10301
Elektrik Kesintisi
Bakım Çalışması
Tarih: 01.05.2024
Saat: 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Adapınar, 8415, 8414, 8411, 8408, 8405, 8404, 8403, 8402, 8400, Ekinyazı, 9216, 9213, 9211, 9208, 9207, 9205, 9200, Hamitbey, 6204, 6201, Hamitbeybucak, 6308, 6307, 6305, 6303, 6301, 6300, İnceyer, 10701, 10700.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.