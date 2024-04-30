30 Nis 2024 - 11:38 - Gündem

1 Mayıs 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

1 Mayıs 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Farklı ilçelerde meydana gelen elektrik kesintileri, birçok bölgede karanlık saatlerin yaşanmasına neden olacak. İşte bu kesintiden etkilenecek bölgeler: