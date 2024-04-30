1 Mayıs 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 01 Nisan 2024 Pazartesi 13:00
Arsuz ilçesinde 8 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. Kışla Çayı 2, Işıkli 15, Fakılı 2, Tatarlı 30, Işıkli 4, Işıkli 2, Tatarlı 7, Altıntepe, Işıkli 3, Işıkli 1, Işıkli 9, Kışla Çayı 1, Fakılı, Tatarlı 24, Tatarlı 13, Tatarlı 25, Fakılı 1, Tatarlı, Tatarlı 14, Tatarlı 20, Tatarlı 11, Kömürler (Köy Merkezi), Tatarlı 9, Tatarlı 10, Kale 1, Kale 6, Tatarlı 19, Kale 4, Tatarlı 2, Tatarlı 23, Tatarlı 5, Işıkli 13, Tatarlı 21, Kale 2, Tatarlı 3, Tatarlı 8, Konacık 2, Kale, Işıkli, Konacık 3, Kışla Çayı, Işıkli 7 gibi bölgeler kesintiden etkilenecek.
Defne ilçesinde de 8 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. Cumhuriyet 1, 2229., Pınar 4, Deniz, Aziz Nesin 2, Özyurt, Renk, Temiz 1, Ümit, Üçyıldız, Yıldız 2, Zirve, Şeyh Dahir, Damla, 2237., Işık 1, İstiklal 2, 2235., İnönü (Turunçlu), Samandağ, Güneş, Tepe 1, Meşe 2, Abdi İpekçi 2, Aydın 1, Meltem, 2226., Çetin Emeç 1, 2234., Atatürk 1, Köroğlu, Mansur, İnönü 7, 2225., Kaya 1, Muammer Aksoy 1, Çağla gibi bölgeler kesintiden etkilenecek.
ANTAKYA İLÇESİNDE İSE 4 SAATLİK BİR ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 01 Nisan 2024 Pazartesi 13:00
Antakya ilçesinde ise 4 saatlik bir elektrik kesintisi yaşanacak. 110, 3506., Arslan, Piyade Er Sergen Pamukçu 1, 129., 3524., Şht. Erman Tosun 1, 2019., 72, 82, 3522., 70, Şht. Erman Tosun, 68, 146, 79, 83, 80, 100., 3526., 3527., Piyade Er Sergen Pamukçu, 84, 76, 3528., 145., 101., 86, 3523., 186, Şht. İlker Düzova, 29, Sinem, 172, Mehmet Kafadar, 77, 220-, 183, 166.., 78, 220, 74, Şehit Polis Ahmet İşler, Baybars, 3529., 3165., 7.Akevler, 430, 3168., 5.Akevler, 1.Alan, 3152., 404, 3151., Şehit İrfan Fansa, 406, 407, 435, 402, Şehit Uğur Ölçer, 3154., Namık Kemal Atahan, 3163., 3166., 4.Akevler, 3156., 3170., 418, Rüzgar, Rüstem Tümer Paşa, 3155., 403, 3171., 405, Ayşe Fitnat Hanım, 3158., 3169., 3164., 408, 3160., 18., Gül 7, Meltem, 431., 3161., 75.Yıl, 428, 3159., Şükrü Balcı, 2.Akevler, 3471., 3467., 45, 12, 53., 33, 3451., 3477., 3469., 3455., 24, 38, 3473., 3462., 3458., 2., 13, 3472., Gökben, 3454., 3474., 3478., 52, 16, 37, Şehit Mustafa Tecimen, 39, 51, 19, 44, 14, Şht. Mehmet Ali Acuz, 11, 3463., 27, 3459., 35, 28, 3457., Şehit Polis Mehmet Selçuk, 3456., 20, 3464., 15, 19., 627, 615, 636, Ateş 5, 651, 128, 626, 117., 131, 130, 631, 628, 639, 3405., 127, 616, 123., Şehit Ramazan Kaya, 645, 120., 122., 650, 633, 635, 3404., 624, 625, 638, 118., 121., Mahmut Alpagot, 125, 366/1., 378/1., 740., 109., 511., 22., Bulunamayan 14, Atatürk(Çevre Yolu), 54., 27., 63., 6., 41., 75. Yıl, 45., 525., 378., 48., 57., 354., 3357., 351., 42., 64., 55., 372., 380., 52., 43., 370., 395., 737., 390., 419., 365., 369., 382., 67., Nazım Hikmet, 47., 49., 358., 364., 375., Çekmece, 385., Çekmece (Pınarbaşı), Uğur Mumcu, 361., 373., 324., 51., 384., 50., Çevre Yolu, 362., 391., 374., 387., 360/1., 363.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.