- Yaşam

Rengarenk güller içinde bir park

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Her yıl binlerce vatandaşı ağırlayan Gül Bahçesi parkı şimdilerde güllerin açması ile birlikte rengarenk bir mesire alanına dönüştü.

Rengarenk güller içinde bir park malatya haber mask
Rengarenk güller içinde bir park malatya haber
Rengarenk güller içinde bir park malatya haber
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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Gül Bahçesi parkı havaların ısınması ve güllerin çiçek açması ile birlikte uzun bir kışın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Rengarenk güller içinde bir park

2022 yılında hizmete sunulan ve 9 bin metrekarelik bir alana sahip olan parkta süs havuzları, çocuklar için oyun alanları ve her yaştan vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için spor aletleri ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Rengarenk güller içinde bir park

Özellikle güllerin açtığı şu günlerde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan parkta her renk ve çeşitten güller bulunmakta.

Rengarenk güller içinde bir park

Ayrıca güllerin bulunduğu parsellere yerleştirilen tabelalar ile vatandaşlar gülün türü, rengi, Latince ismi, yüksekliği, çiçek çapı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Mahalle sakinleri haricinde her gün birçok vatandaşı ağırlayan park, fotoğraf severlerinde uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Rengarenk güller içinde bir park

Ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmanın yanı sıra vatandaşların yoruldukları zaman dinlemeleri içinde banklarında bulunduğu park, şehir dışından gelen birçok vatandaşa da hitap ediyor. Parkı ziyaret eden vatandaşlar güllerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ

Rengarenk güller içinde bir park

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30 Nis 2024 - 11:25 Malatya- Yaşam

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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