Rengarenk güller içinde bir park

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Gül Bahçesi parkı havaların ısınması ve güllerin çiçek açması ile birlikte uzun bir kışın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

2022 yılında hizmete sunulan ve 9 bin metrekarelik bir alana sahip olan parkta süs havuzları, çocuklar için oyun alanları ve her yaştan vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için spor aletleri ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Özellikle güllerin açtığı şu günlerde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan parkta her renk ve çeşitten güller bulunmakta.

Ayrıca güllerin bulunduğu parsellere yerleştirilen tabelalar ile vatandaşlar gülün türü, rengi, Latince ismi, yüksekliği, çiçek çapı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Mahalle sakinleri haricinde her gün birçok vatandaşı ağırlayan park, fotoğraf severlerinde uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmanın yanı sıra vatandaşların yoruldukları zaman dinlemeleri içinde banklarında bulunduğu park, şehir dışından gelen birçok vatandaşa da hitap ediyor. Parkı ziyaret eden vatandaşlar güllerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.