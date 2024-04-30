Yılların katliamını ne gören ne de duyan var!

Sabrettiklerini dile getiren ve artık mahalleliye engel olmadığını belirten Akbulut, “Mahalleli gidip fabrikadan dereye gelen borulara beton dökeceğiz, ne olacaksa olsun’ diyorlar. Devletimizin bu konuyla ilgili bir çözüm üretmesini bekliyoruz” dedi.

Şahanahan Mahallesi’nde bulunan Şahanahan Deresi’yle ilgili sorun hala devam ediyor. Organize sanayi bölgelerinden dereye akıtılan kimyasalların etkisiyle simsiyah akan dere, çevreye saçtığı kokuyla da mahallede yaşayanların hem rahatsız ediyor hem de sağlıklarını riske atıyor. Yaklaşık 20 yıldan fazladır bu sorunla mücadele eden mahalleliler, gitmedikleri yer, çalmadıkları kapı bırakmadıklarını dile getirerek, insan sağlığını, hayvan yaşamına karşı bir tehlike oluşturan bu dereyle ilgili bir önlem alınmadığını ifade ediyorlar.

Artık kendilerini ötelenmiş, başka ülkenin insanları olarak gördüklerini ileri süren mahalleliler, yetkililere taleplerini bir kez daha ileterek, fabrika atıklarına karşı bir önlem alınmasını isterken, BUSABAH Medya’ya konuşarak, sorunlarını kamuoyuyla paylaşan Şahanahan Mahallesi Muhtarı Müslüm Akbulut, önemli açıklamalarda bulundu.

Şahnahan’ın verimli tarım arazilerinin bulunduğunu ifade eden Muhtar Akbulut, Şahanahan’ın geçmişini hatırlatarak, çok sayıda Malatyalının derenin hemen yanında bulunan mesire alanına geldiklerini hatırlattı.

“BÜYÜK BİR SIKINTI İÇERİSİNDEYİZ”

Şahnahan Mahallesi’ndeki insanların sağlığının dikkate alınmadığını ileri süren Muhtar Akbulut,

“Buradaki hayat tamamen bitti. Biz buraya ne bir şey dikebiliyoruz ne bu suyu tarımda kullanabiliyoruz ne de dereden çıkan kokudan durabiliyoruz. Derenin yanına bile yaklaşamıyoruz. Biz büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Her yere söyledik, sorunlarımızı anlattık fakat bir türlü çözüm bulamadılar. Tamam, organize sanayi bölgelerinde iş adamlarımız çalışıyor, fabrikalar üretim yapacak ama bir yer çalışıp üretim yaparken, diğer yeri yok etmenin de herhangi bir anlamı yok. Sorunumuzu her gittiğimiz yerde, siyasileri her gördüğümüz zaman ifade ediyoruz ama maalesef bu yaraya neşter vuran olmadı. Ben bir milletvekilimizle görüştüm, bana 2025’e kadar bu sorunun devam edeceğini söyledi. Hâlbuki 3-4 kilometrelik bir boruyla sanayiden akan atıkları daha aşağı bölgeye götürseler bu sıkıntı giderilebilir. Ancak bunu bir türlü yaptıramıyoruz. Bizim sağlığımızı dikkate almadıkları gibi, mahallede yaşayan insanları da umursamıyorlar”

diye konuştu.

“BURADAKİ YAŞAM BİTTİ”

Deredeki kimyasal zehrin herkesi tehdit ettiğini söyleyen Akbulut,

“Ben bu durumdan bir şey anlamıyorum. Valimiz olsun, diğer yetkiler olsun, bir bölgede olumsuzluk varsa bu olumsuzluğu gidermeleri gerekiyor. Bu konuyla ilgili bütün yetkililerin bilgisi var ama bu soruna bir türlü çözüm bulamadılar. Yukarı kısma bir arıtma yapıldı ama arıtma hiçbir şeye yaramadı. Dereye gelen su ne arıtılıyor ne koku önleniyor. Deredeki zehir tehdidi hepimizi etkiliyor. Daha önceden dere temizken insanlarımız buraya pikniğe geliyorlardı. Buradaki mesire alnı oldukça güzeldi. Malatya merkezden misafirlerimiz geldiği zaman mesire alanına götürüp, akan temiz suyun karşısında kafamızı dinliyorduk. Ama organizeden gelen atıklarla birlikte buradaki yaşam da bitti”

ifadelerini kullandı.

“SAKİNLERİNE BEN ENGEL OLUYORUM”

Muhtar Akbulut, mahalle sakinlerini artık engelleyemediğini kaydederek,

“Gidip fabrikadan dereye gelen borulara beton dökeceğiz, artık ne olacaksa olsun’ diyorlar. Biz sabrediyoruz. Artık devletimizin bu konuyla ilgili bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Hatta dün bu düşüncelerini tekrar söylediler. ‘Su dağılıyor mu, organizeye mi basar, ne olacaksa olsun’ diyorlar. Mahalle sakinlerine ben engel oluyorum”

dedi.

“HASTALIKLAR ÇOĞALDI”

Kokudan dolayı kapıları ve pencereleri açamadıklarını belirten Akbulut,

“Organize sanayi bölgelerinin atık suları buraya geldi geleli hastalıklarımız da çoğaldı. Zehrin, pisliğin bulunduğu yerde hastalık olur. Pis kokudan kapılarımızı, pencerelerimizi açamıyoruz. Bahçelerimize ev yaptık, kimse gidip de bahçelerindeki evde kalamıyor. Pençeleri, kapıları açtığımızda koku giriyor ve o koku bir daha çıkmıyor”

söyleminde bulundu.

“MESİRE ALANININ TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ”

Şahnahan Mahallesi’nde yer alan mesire alanının atıl bir vaziyette olduğunu söyleyen Akbulut,

“Mesire alanına hiç kimse gelmiyor. Hala orada masalar, mangal yapılan yerler var ama kullanılmıyor. Önceleri akın akın insanlar geliyordu. Dereye atıklar geldiğinden bu yana kimse gelmiyor. O suyun yanında oturulmaz. Biz buraların düzenlenmesini, mesire alanının temizlenmesini istiyoruz. İnsanın olmadığı yerde hayat olmaz. İnsan olacak ki, ortamlar güzelleşsin, hayat olsun. Mesire alanımız hazır, her şeyi var ama maalesef bir adım atılmıyor”

şeklinde konuştu.

“KENDİMİZİ ARTIK ÖTELENMİŞ HİSSEDİYORUZ”

Yardım istemekten bıktıklarını dile getiren Akbulut,

“Bizim 10 bin nüfusumuz, 3 bin seçmenimiz var. Yetkilerimiz bu insanların sağlığına önem versinler. Artık söylemekten, yardım istemekten bıktık, usandık. Allah rızası için buna bir çözüm bulsunlar. Bu cenazeyi ortadan kaldırsınlar. Ülkemiz çok güçlü bir ülke, bu yapılmayacak bir şey değil. Kendimizi artık ötelenmiş hissediyoruz. Bizim Şahnahan’ımıza yazık oluyor. Köyde yaşıyoruz ama kimse bu dere nedeniyle bir şey dikip, ekemiyor. Dereden istifade edemiyoruz”

ifadelerini kullandı.

“FABRİKA ATIKLARININ DEREMİZE KARIŞMASINI İSTEMİYORUZ”

Şahnahan Mahallesi sakinleri de kimyasal atığın aktığı Şahnahan Deresi’nden oldukça problem yaşadıklarını dile getirdiler. Mutlaka bu derenin ıslah edilip, fabrika atıklarının bölgelerine gelmesini istemediklerini ifade eden Ayşe Yıldırım isimli kadın,

“Organizenin atıkları başka şekilde bertaraf edilsin ama bizim deremize akmasın. Deremizdeki suyu hayvanlarımıza içiriyorduk. Balıklar vardı. Ev temizliğimizi buradaki suyla yapardık. Şimdi o dereden eser kalmadı. Acınacak bir halde. Kimse ilgilenmiyor. Bizler derenin yanına bile gidemiyoruz. Pis koku her tarafı almış durumda. Yıllarca feryat, figan ediyoruz ama ne sesimizi duyan var ne de bizimle ilgilenen biriler. Bizler fabrika atıklarının deremize karışmasını istemiyoruz. Deremizin temizlenmesini, eski haline tekrar kavuşmasını istiyoruz. Mesire alanımızın eski hizmetine geri dönmesi hepimizin temennisi. Hemen yanı başımızda çok güzel bir piknik alanı var ama maalesef fabrikanın bu atıkları yüzünden bu alanı kullanamıyoruz. Burası Malatya’nın istifade ettiği bir yerken, şimdi içler acısı bir durumda”

diye konuştu.

“KANGREN OLAN BU SORUN ARTIK ÇÖZÜLSÜN!”

Kimsenin gelip sorunlarını dinlemediğini öne süren Süleyman Korkmaz isimli mahalleli ise,

“Cennet gibi bir yerde yaşıyorduk. Ama şimdi resmen hastalık saçıyor. Ortaya yayılan koku hepimizi bezdirdi. Yıllarca hastalık ve zehir soluduk. Kimse gelip de ne istiyorsunuz, size için ne yapabiliriz diye sormadı. Sanki biz burada yaşayan mülteciyiz. Mültecilerin bile dertleri dinlenirken, bizlerin ne derdi ne de sorunu soruluyor. Derdimize, yaşadığımız probleme bir çözüm bulunmuyor. Artık sesimizi duysunlar, bizimle ilgilensinler. Kangren olan bu sorun artık çözülsün! Fabrikalar kendi ticari kaygıları nedeniyle bizlerin sağlığını hiçe sayıyor. Kimsenin ticari kaygısı bizim sağlığımızdan önemli değil. Sağlığımız tehlikede, artık bu yaramız pansuman edilip sarılsın”

açıklamasında bulundu.