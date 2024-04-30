Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Muradiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 11:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Muradiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 15:00

1 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Kumbağ

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.05.2024 Çarşamba Saati: 03:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.05.2024 Çarşamba Saati: 04:00

2 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Kazım Dirik-Turan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Tatarlı

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Camikebir

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

4,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hasköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Şenköy

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kocaali

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılcaterzi

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Mürefte

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Kazım Dirik-Turan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Kamaradere

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:30