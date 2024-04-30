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Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek! mask
Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!
Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

30 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Muradiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 11:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 16:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 13:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Muradiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 15:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

1 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Kumbağ

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.05.2024 Çarşamba Saati: 03:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.05.2024 Çarşamba Saati: 04:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

2 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Kazım Dirik-Turan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Tatarlı

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Camikebir

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

4,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hasköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Şenköy

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kocaali

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılcaterzi

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Mürefte

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Kazım Dirik-Turan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Kamaradere

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 15:30

 

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30 Nis 2024 - 11:06 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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