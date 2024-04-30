Tekirdağ’da Muratlı Saray Süleymanpaşa Ergene Marmaraereğlisi Çorlu Hayrabolu Şarköy ve Çorlu etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Muradiye
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.04.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.04.2024 Salı Saati: 11:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Sefaalan
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.04.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.04.2024 Salı Saati: 16:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Sefaalan
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.04.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.04.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Muradiye
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.04.2024 Salı Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.04.2024 Salı Saati: 15:00
1 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Kumbağ
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
01.05.2024 Çarşamba Saati: 03:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
01.05.2024 Çarşamba Saati: 04:00
2 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 17:00
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Yeniçiftlik
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Önerler
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Kazım Dirik-Turan
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Tatarlı
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Camikebir
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 10:30
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Önerler
Tahmini Kesinti Süresi
4,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 15:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Hasköy
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Şenköy
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Kocaali
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Kızılcaterzi
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 11:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Mürefte
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Kazım Dirik-Turan
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 15:00
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Kamaradere
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Önerler
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 14:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 15:30
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Önerler
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 14:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 15:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.