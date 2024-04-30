Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Katranca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 16:00

2 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Çiğdemli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

3 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Karakoç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Çiğdemli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 16:00