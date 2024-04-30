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Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat! mask
Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!
Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

30 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Katranca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

2 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Çiğdemli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

3 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Karakoç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Çiğdemli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

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30 Nis 2024 - 11:02 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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