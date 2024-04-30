Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Katranca-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.04.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.04.2024 Salı Saati: 16:00
2 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Çiğdemli-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00
3 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Karakoç-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.05.2024 Cuma Saati: 14:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Çiğdemli-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.05.2024 Cuma Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.05.2024 Cuma Saati: 16:00
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.