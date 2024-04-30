30 Nis 2024 - 10:51- Gündem G:

Edirne’de yaşayanlar dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de yaşayanlar dikkat! mask
Edirne’de yaşayanlar dikkat!
Edirne’de yaşayanlar dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de yaşayanlar dikkat!

30 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Gökçetepe

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat!

2 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Abdurrahman

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat!

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniköy

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat!

3 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 11:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat!

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Tevfikiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 15:00

 
 

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30 Nis 2024 - 10:51 Edirne- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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