Edirne’de yaşayanlar dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Gökçetepe

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 15:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 15:00

2 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Abdurrahman

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniköy

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00

3 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Tevfikiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.05.2024 Cuma Saati: 15:00