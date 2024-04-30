Edirne’de yaşayanlar dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Gökçetepe
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.04.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.04.2024 Salı Saati: 15:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Gaziömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.04.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.04.2024 Salı Saati: 15:00
2 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Abdurrahman
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 17:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Merkez-Yeniköy
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.05.2024 Perşembe Saati: 16:00
3 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Gaziömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.05.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.05.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Tevfikiye-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.05.2024 Cuma Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.05.2024 Cuma Saati: 15:00
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.