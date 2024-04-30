Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 1 Mayıs 2024 Adıyaman elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 NİSAN ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Yarmakaya Köyü civarı özel trafolu müşterilere,

Saat 23.30 ila 23.45 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzeri güney tarafı aboneleri, Hasankendi Köyü ( Kısmi), Dudere Mah. Yamanlar Sanayi Bölgesi, Çimentocular Sitesi müşterilere,

Saat 11.30 ila 11.45 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Kutluca, Tokar , Aktepe, Çomak; Yazıbademce, Dikilitaş, İzollu, Yeniköy, Menderes, Yenikurugöl, Yelbastı, Karnacık, Alişar, Geçitli, Kepirçe, Abumıstık, Harmanardı, Topkapı, Ürecik, Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

Saat 23.00 ila 23.15 saatleri arasında Merkez ilçeye bağlı Akdere Mh., Akhisar Mh., Akyazı Mh., Altınşehir Mh., Atatürk Mh., Balaban Mh., Battalhüyük Mh., Bağdere Mh., Bebek Mh., Börkenek Mh., Büklüm Mh., Damdırmaz Mh., Damlıca Mh., Darbelik Mh., Davuthan Mh., Doyran Mh., Durak Mh., Durukaynak Mh., Ekinci Mh., Elmacık Mh., Gümüşkaya Mh., Güneşli Mh., Ilıcak Mh., Işıklı Mh., Karagöl Mh., Karakoç Mh., Kayacık Mh., Kayalı Mh., Kuyulu Mh., Külafhüyük Mh., Küçük Boyalı Mh., Kındırali Mh., Kızılcahöyük Mh., Maloğlu Mh., Malpınarı Mh., Payamlı Mh., Ahuri Mh., Uğurca Mh., Vali Halil Işık Mh., Yarmakaya Mh., Yayladamı Mh., Yeniköy Mh., Yeninacar Mh., Yeşilova Mh., Çamgazi Mh., Çınar Mh., Ürgüç Mh., Üçdirek Mh., Şerefli Mh. Köyleri ve baglıları ile özel trafolu müşteriler, DSİ GES, TPAO sahası,BOTAŞ’a,

Saat 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Sümerevler Mahallesi 1709, 1702, 1706, 1705, 1701, 1704, 1703 Nolu sokaklara,

Saat 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Sümerevler Mahallesi Karaali yolu, Karaali köyü ile Feleket bağevlerine,

Saat 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Sümerevler Mahallesi 1782, 1783, 1784 Nolu sokaklar ile Atatürk Bulvarı ve Bozbey caddesine,

Saat 14.30 ila 16.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Sümerevler Mahallesi 1729, 1779, 1778, 1714 Nolu sokaklar ile Bozbey caddesi, Turgut Özal Caddesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

1 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Saat 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Atmalı Köyü (Akkuyu Mh.), Atmalı Mh., Aşağıçöplü Mh., Doğankaya Mh., Harmanardı Mh., Kızılhisar Mh., Taşlıyazı Mh., Yukarı Sarhan Mh., Çamlıca Mh., Çilboğaz Mh., Özbağlar Mh., Şambayat Bld. (Fatih Mh.)ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

Saat 11.15 ila 11.30 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Abımıstık Mh., Akdurak Mh., Akkuyu Köyü, Aktepe Mh., Akyazı Mh., Alişar Mh., Alıçlı Mh., Bahri Mh., Beşir Mh., Beşyol Mh., Camuşçu Mh., Dikilitaş Mh., Güzelyurt Mh., Hasanlı Mh., Karageçi Mh., Kesmetepe Bld. (Fatih Mh.), Konuklu Mh., Köprübaşı Mh., Kızılin Mh., Sarıkaya Mh., Sayören Mh., Tekağaç Mh., Topkapı Mh., Yeşilova Mh., Yoldüzü Mh., Yukarısöğütlü Mh., Çakmak Mh., Ören Mh., Üçgöz Mh., İnce Mh., Şambayat Bld. (Cumhuriyet Mh.) ile özel trafolu müşterilere,

Saat 14.00 ila 14.15 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Abımıstık Mh., Akdurak Mh., Akkuyu Köyü, Aktepe Mh., Akyazı Mh., Alişar Mh., Alıçlı Mh., Bahri Mh., Beşir Mh., Beşyol Mh., Camuşçu Mh., Dikilitaş Mh., Güzelyurt Mh., Hasanlı Mh., Karageçi Mh., Kesmetepe Bld. (Fatih Mh.), Konuklu Mh., Köprübaşı Mh., Kızılin Mh., Sarıkaya Mh., Sayören Mh., Tekağaç Mh., Topkapı Mh., Yeşilova Mh., Yoldüzü Mh., Yukarısöğütlü Mh., Çakmak Mh., Ören Mh., Üçgöz Mh., İnce Mh., Şambayat Bld. (Cumhuriyet Mh.) Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

Saat 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Börgenek Köyü ile İnci GESve hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

Saat 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Sümerevler Mahallesi Feleket Küme evlerine,

Saat 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Altınşehir Mahallesi Özelevlere,

Saat 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi arkası Basakevlere,

Saat 14.45 ila 16.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Altınşehir Mahallesi 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010 Nolu sokaklara elektrik enerjisi verilemeyecek.