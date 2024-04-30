Malatya’da 1Ç-2A-2C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

1Ç otobüsleri nereye gidiyor? 1Ç otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Çöşnük-İnönü Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1Ç otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:
1Ç: ÇÖŞNÜK-İNÖNÜ MAHALLESİ
Hafta içi seferler:
İnönü Mahallesi’nden Çöşnük'e sefer saatleri:
06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:45 14:30 15:15 16:10 17:10 18:00 19:00
Hafta sonu seferler:
İnönü Mahallesi’nden Çöşnük'e sefer saatleri:
06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:45 14:30 15:15 16:10 17:10 18:00
2A-2C: Sevgi Evleri-Organize-AFAD
2A-2C otobüsleri nereye gidiyor? 2A-2C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Sevgi Evleri-Organize-AFAD’a ulaşım sağlayan 2A-2C otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:
Hafta içi seferler
Merkez’den MYO’ya sefer saatleri:
07:00 07:30 07:30 08:00 08:00 08:40 08:30 09:10 09:00 09:40 09:35 10:15 10:15 10:55 10:55 11:35 11:35 12:15 12:15 12:55 12:55 13:35 13:35 14:15 14:15 14:55 14:55 15:35 15:35 16:15 16:15 16:55 16:55 17:35 17:50 18:30 18:55 19:40
Hafta sonu seferler
Merkez’den MYO’ya sefer saatleri:
07:00 08:00 09:00 09:40 10:55 11:35 12:55 13:35 14:55 15:35 16:55 17:35 18:55 19:40.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.