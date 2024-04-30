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Malatya’da 1Ç-2A-2C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da Çöşnük Mahallesi, Sevgi Evleri-Organize-AFAD’a ulaşım nasıl sağlanıyor? Çöşnük-İnönü Mahallesi, Sevgi Evleri-Organize-AFAD otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte cevabı…

Malatya’da 1Ç-2A-2C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor malatya haber mask
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1Ç otobüsleri nereye gidiyor? 1Ç otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Çöşnük-İnönü Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1Ç otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

1Ç: ÇÖŞNÜK-İNÖNÜ MAHALLESİ

Hafta içi seferler:

İnönü Mahallesi’nden Çöşnük'e sefer saatleri:

06:00     06:30     07:00     07:30     08:00     09:00     10:00     11:00     12:00     13:00     13:45     14:30     15:15 16:10         17:10                18:00     19:00

Hafta sonu seferler:

İnönü Mahallesi’nden Çöşnük'e sefer saatleri:

06:00     06:30     07:00     07:30     08:00     09:00     10:00     11:00     12:00     13:00     13:45     14:30     15:15 16:10         17:10                18:00

2A-2C: Sevgi Evleri-Organize-AFAD

2A-2C otobüsleri nereye gidiyor? 2A-2C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Sevgi Evleri-Organize-AFAD’a ulaşım sağlayan 2A-2C otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Hafta içi seferler

Merkez’den MYO’ya sefer saatleri:

07:00     07:30     07:30     08:00     08:00     08:40     08:30     09:10     09:00     09:40     09:35     10:15     10:15 10:55         10:55                11:35     11:35     12:15     12:15     12:55     12:55     13:35     13:35     14:15     14:15     14:55 14:55         15:35     15:35                16:15     16:15     16:55     16:55     17:35     17:50     18:30     18:55     19:40    

Hafta sonu seferler

Merkez’den MYO’ya sefer saatleri:

07:00     08:00     09:00     09:40     10:55     11:35     12:55     13:35     14:55     15:35     16:55     17:35     18:55 19:40.

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30 Nis 2024 - 10:04 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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