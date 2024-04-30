Malatya’da 1Ç-2A-2C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

1Ç otobüsleri nereye gidiyor? 1Ç otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Çöşnük-İnönü Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 1Ç otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

1Ç: ÇÖŞNÜK-İNÖNÜ MAHALLESİ

Hafta içi seferler:

İnönü Mahallesi’nden Çöşnük'e sefer saatleri:

06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:45 14:30 15:15 16:10 17:10 18:00 19:00

Hafta sonu seferler:

İnönü Mahallesi’nden Çöşnük'e sefer saatleri:

06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:45 14:30 15:15 16:10 17:10 18:00

2A-2C: Sevgi Evleri-Organize-AFAD

2A-2C otobüsleri nereye gidiyor? 2A-2C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Sevgi Evleri-Organize-AFAD’a ulaşım sağlayan 2A-2C otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Hafta içi seferler

Merkez’den MYO’ya sefer saatleri:

07:00 07:30 07:30 08:00 08:00 08:40 08:30 09:10 09:00 09:40 09:35 10:15 10:15 10:55 10:55 11:35 11:35 12:15 12:15 12:55 12:55 13:35 13:35 14:15 14:15 14:55 14:55 15:35 15:35 16:15 16:15 16:55 16:55 17:35 17:50 18:30 18:55 19:40

Hafta sonu seferler

Merkez’den MYO’ya sefer saatleri:

07:00 08:00 09:00 09:40 10:55 11:35 12:55 13:35 14:55 15:35 16:55 17:35 18:55 19:40.