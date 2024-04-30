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30 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

30 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Yakıncı Eczanesi

Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi çapraz karşısı, Beydağı Karakoluna 50 metre

24 saat açık

Niyazi Mısri Eczanesi

Dörtyol, İnönü Caddesi, eskı SGK binası yanı, Donas Dürüm karşısı

24 saat açık

Bereket Eczanesi

İstasyon Cami yanı, Tek Tut Kebap bitişiği, İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi, No:35/3A

24 saat açık

Şifa Eczanesi

Sanayi yanı, Verem Savaş karşısı, İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, No: 10/A

24 saat açık”

 

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30 Nis 2024 - 10:03 - Sağlık

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