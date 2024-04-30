30 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
30 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Yakıncı Eczanesi
Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi çapraz karşısı, Beydağı Karakoluna 50 metre
24 saat açık
Niyazi Mısri Eczanesi
Dörtyol, İnönü Caddesi, eskı SGK binası yanı, Donas Dürüm karşısı
24 saat açık
Bereket Eczanesi
İstasyon Cami yanı, Tek Tut Kebap bitişiği, İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi, No:35/3A
24 saat açık
Şifa Eczanesi
Sanayi yanı, Verem Savaş karşısı, İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, No: 10/A
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.