Malatya’ya yağış mı geliyor?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerinde seyredeceği; rüzgârın güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,
Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,
Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.”
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?b=13#sfB
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.