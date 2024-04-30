30 Nis 2024 - 09:58 - Gündem

Malatya’ya yağış mı geliyor?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerinde seyredeceği; rüzgârın güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.