Malatya’da saatler süreceği bildirildi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar, Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karabağlar, Hanımınçiftliği, Meydanbaşı, Yarımcahan, Yeni, Kemerköprü, Toptaş, Alacakapı, Karahan, Kaynarca, Karaköy, Dolamantepe, Melekbaba, Bulgurlu, Taştepe, Hasırcılar, Şehitfevzi, Bahçelievler, Kadıçayırı, Battalgazi, Alişar, Çolakoğlu mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Yeni, Dolamantepe, Alişar mahallelerine,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Mullakasım, Gedik, Kadiruşağı, Atalar, Seyituşağı, İkizce, Eskiköy, Yalınkaya, Tecde, Karakavak mahallerine,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar mahallelerine,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, İkizce, Duruldu, Görgü, Seyituşağı mahallelerine,
2 Mayıs 2024 Perşembe günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.