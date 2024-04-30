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Malatya’da saatler süreceği bildirildi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da saatler süreceği bildirildi mask
Malatya’da saatler süreceği bildirildi
Malatya’da saatler süreceği bildirildi
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar, Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,

Malatya’da saatler süreceği bildirildi

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karabağlar, Hanımınçiftliği, Meydanbaşı, Yarımcahan, Yeni, Kemerköprü, Toptaş, Alacakapı, Karahan, Kaynarca, Karaköy, Dolamantepe, Melekbaba, Bulgurlu, Taştepe, Hasırcılar, Şehitfevzi, Bahçelievler, Kadıçayırı, Battalgazi, Alişar, Çolakoğlu mahallelerine,

Malatya’da saatler süreceği bildirildi

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Yeni, Dolamantepe, Alişar mahallelerine,

Malatya’da saatler süreceği bildirildi

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Mullakasım, Gedik, Kadiruşağı, Atalar, Seyituşağı, İkizce, Eskiköy, Yalınkaya, Tecde, Karakavak mahallerine,

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar mahallelerine,

Malatya’da saatler süreceği bildirildi

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,

Malatya’da saatler süreceği bildirildi

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,

Malatya’da saatler süreceği bildirildi

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, İkizce, Duruldu, Görgü, Seyituşağı mahallelerine,

Malatya’da saatler süreceği bildirildi

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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30 Nis 2024 - 09:49 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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