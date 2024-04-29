Malatya’da o binadan sarkan molozlar kesildi

Malatya’da tehlike saçan Açıl İş Merkezinin yıkık balkonlarından sarkan molozlar, akşam saatlerinde iş makinesine bağlı makasla kesildi. İşte detaylar…
BUSABAH Medya’nın birçok kez gündeme getirdiği Açıl İş Merkezinden sarkan beton ve molozlara akşam saatlerinde ilk müdahale yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in incelemelerde bulunduğu binada balkonlardan sarkan beton ve molozlara kontrollü bir şekilde müdahale edildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin ve bazı ekiplerin hazır bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemi alındı. Tehlike saçan Açıl İş Merkezinin yıkık balkonlarından sarkan molozlar, akşam saatlerinde iş makinesine bağlı makasla kesildi.
BİNA AZ HASARLI
Çalışmalara ilişkin açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu,
“Burası Turgut Temelli Caddesi girişi. Burada bir binanın balkonları depremden sonra çirkin bir görüntü ve tehlike arz ediyordu. Bununla ilgili şikayetler geliyordu. Binanın da az hasarlı olmasından kaynaklı tam anlamıyla müdahale edilememişti. Bizler de hem İtfaiye olarak hem Büyükşehir Belediyesinin diğer birimleri olarak bu şekilde bir çalışma yaptık. Şu anda kesim işlemiyle birlikte inşallah bu tehlikeli parçalar aşağıya düşürülecek. Biraz daha güvenli hale getireceğiz. Burası rezerv alanı. Muhtemelen ileriki dönemlerde buralarla ilgili yıkımlar olacak ama biz şu an en azından şu süreçte tehlikenin önüne geçmek adına müdahale ediyoruz”
sözlerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.