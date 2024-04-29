Süper Lig 34. hafta: Galatasaray liderliği korur, Fenerbahçe derbiyi kazanır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, haftayı 3-0'lık galibiyetle kapatarak galibiyet serisini 15 maça çıkardı.
Kadıköy'de oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıdı.
Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri Alanyaspor ile İstanbulspor arasındaki maçtı. Alanyaspor, rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup ederek haftanın en gollü galibiyetini aldı. Ayrıca Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele de 4-2'lik skorla sonuçlanarak haftanın en çekişmeli maçlarından biriydi.
Ligde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray 93 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 89 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise haftayı 58 puanla tamamladı.
Öte yandan, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un yanı sıra düşme hattında bulunan Pendikspor, Hatayspor ve Gaziantep FK, hafta sonu oynanan maçlardan mağlubiyetle ayrılarak zorlu mücadelelerine devam etti.
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Adana Demirspor 0-3 Galatasaray
Sivasspor 1-0 Konyaspor
Kasımpaşa 1-0 Samsunspor
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Hatayspor 1-2 Başakşehir
Pendikspor 1-2 Kayserispor
Alanyaspor 6-0 İstanbulspor
Çaykur Rizespor 2-2 MKE Ankaragücü
Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK
Fatih Karagümrük 4-1 Antalyaspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.