Süper Lig 34. hafta: Galatasaray liderliği korur, Fenerbahçe derbiyi kazanır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, haftayı 3-0'lık galibiyetle kapatarak galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

Kadıköy'de oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıdı.

Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri Alanyaspor ile İstanbulspor arasındaki maçtı. Alanyaspor, rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup ederek haftanın en gollü galibiyetini aldı. Ayrıca Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele de 4-2'lik skorla sonuçlanarak haftanın en çekişmeli maçlarından biriydi.

Ligde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray 93 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 89 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise haftayı 58 puanla tamamladı.

Öte yandan, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un yanı sıra düşme hattında bulunan Pendikspor, Hatayspor ve Gaziantep FK, hafta sonu oynanan maçlardan mağlubiyetle ayrılarak zorlu mücadelelerine devam etti.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Adana Demirspor 0-3 Galatasaray

Sivasspor 1-0 Konyaspor

Kasımpaşa 1-0 Samsunspor

Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Hatayspor 1-2 Başakşehir

Pendikspor 1-2 Kayserispor

Alanyaspor 6-0 İstanbulspor

Çaykur Rizespor 2-2 MKE Ankaragücü

Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK

Fatih Karagümrük 4-1 Antalyaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı