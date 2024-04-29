Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti

Elazığ’da yaşanan olayda, 22 yaşındaki bir genç, iddiaya göre ailesiyle yaşadığı bir tartışma sonrasında kendini pompalı tüfekle vurarak yaşamına son verdi.
Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda gerçekleşti.
İddialara göre, adı açıklanmayan genç, ailesiyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda göğsüne pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi. Ancak genç ağır yaralı olarak bulundu ve ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olayın detaylarıyla ilgili inceleme başlatırken, ailenin ve çevrenin büyük bir üzüntü içinde olduğu belirtiliyor. Olayın ardından ailenin ve gençle ilişkisi olan diğer kişilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.