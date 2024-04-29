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Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti

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Elazığ’da yaşanan olayda, 22 yaşındaki bir genç, iddiaya göre ailesiyle yaşadığı bir tartışma sonrasında kendini pompalı tüfekle vurarak yaşamına son verdi.

Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti mask
Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti
Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti
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Elazığ’da yaşanan olayda, 22 yaşındaki bir genç, iddiaya göre ailesiyle yaşadığı bir tartışma sonrasında kendini pompalı tüfekle vurarak yaşamına son verdi.

Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda gerçekleşti.

İddialara göre, adı açıklanmayan genç, ailesiyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda göğsüne pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi. Ancak genç ağır yaralı olarak bulundu ve ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti

Tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayın detaylarıyla ilgili inceleme başlatırken, ailenin ve çevrenin büyük bir üzüntü içinde olduğu belirtiliyor. Olayın ardından ailenin ve gençle ilişkisi olan diğer kişilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Elazığ'da ailesiyle tartışan genç, kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Nis 2024 - 23:30 - Asayiş

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