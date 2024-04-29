Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’daki tehlike saçan o binaya ilk müdahale!

BUSABAH Medya’nın birçok kez gündeme getirdiği ve depremlerin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen herhangi bir önlemin alınmadığı Açıl İş Merkezi, verilen bilgilere göre bugün akşam saatlerinde ilk müdahale yapılacak.. Bugün sabah saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in incelemelerde bulunduğu binada balkonlardan sarkan beton ve molozlara kontrollü bir şekilde müdahale edileceği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20017211/malatyadaki-tehlike-sacan-o-binaya-ilk-mudahale



Hayvancılık sektörü kan kaybediyor “Dışa bağımlılık çok acı verici”

Kırımızı et fiyatında bir süredir devam eden artışla ilgili konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, artık Türkiye’nin ette ve sütte kendi kendisine yetebilecek bir pozisyona gelmek için ulusal bir tarım ve hayvancılık politikasına geçmesi gerektiğini dile getirdi. Kırmızı ette ortaya çıkan tablonun maalesef çok üzücü olduğunu belirten Özcan, önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20016403/hayvancilik-sektoru-kan-kaybediyor-disa-bagimlilik-cok-aci-verici



Avukatlar adalet için yürüdü

Adalet mitinginde bir konuşma yapan Malatya Baro Başkanı Onur Demez, yaşanan deprem felaketinde sorumluların yargı önünde hesap vermesi için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20016785/avukatlar-adalet-icin-yurudu



Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu Malatya kaçıncı sırada?

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerin zekâ düzeyleri üzerine yapılan bir araştırma göre, Türkiye'nin en zeki şehri Eskişehir olurken ikinci sırada Ankara ve İzmir takip etti. Son sırayı ise Bingöl aldı. Peki, Malatya kaçıncı sırada yer aldı? İşte il il IQ dereceleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20018711/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-belli-oldu-malatya-kacinci-sirada



Yoğunluk arttıkça sorunlar da arttı Yavuz Selim Mahallesi sakinleri ne dedi?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yoğunluğun arttığı mahallede bazı sorunların bulunduğunu bildirdi. Ulaşım sorunlarının ve güvenlik problemlerinin bulunduğu mahalledeki vatandaşlar düzensizlikten de şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20019229/yogunluk-arttikca-sorunlar-da-artti-yavuz-selim-mahallesi-sakinleri-ne-dedi



Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

Malatya’da işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve çoğunun verdiği cevap eğitim düzeyi düşük çalışan istedikleri yönünde oldu. Hatta ortaya çıkan istatistikler Türkiye ortalamasının çok üzerindeydi. İşte o oranlar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20021908/turkiye-ortalamasinin-uzerindeyiz-malatya-egitimli-calisan-istemiyor



Ulaştırma Bakanı’ndan Malatya’ya 2 güzel haber Kuzey Çevreyolu sonunda bitiyor mu?

Malatya’da yapımı yılan hikayesine dönen Kuzey Çevreyolu için yeni bir haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatı ile 2025 yılının Kasım ayına kadar Kayseri kavşağından Hacıhaliloğlu Çiftliği'ne uzanan Malatya Kuzey Çevreyolu, tüm bağlantı yolları, kavşak ve kuşak yollarıyla birlikte açılmış olacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20021913/ulastirma-bakanindan-malatyaya-2-guzel-haber-kuzey-cevreyolu-sonunda-bitiyor-mu



11 afet bölgesinde 4’üncü okul açıldı

Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi’nde Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin katkılarıyla anaokulu yapıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20022098/11-afet-bolgesinde-4uncu-okul-acildi