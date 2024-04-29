Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 4 - Antalyaspor: 1

Trendyol Süper Lig’de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Antalyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahası içi sağ çaprazındaki vuruşunda savunma, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

36. dakikada sol kanattan topu taşıyan Markao, ceza sahasına girerek pasını Güven Yalçın’a aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.



55. dakikada kullanılan serbest vuruş esnasında hakem Kadir Sağlam’ın uyarısına rağmen düdükten önce topa dokunan Safuri, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahası içine girdikten sonra pasını Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in ceza sahası içinden çektiği şutta kaleci Sirigu topu çıkardı.

64. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Eysseric’in ortasında arka direkte iyi yükselen Rohden, kafayla topu içeri çevirdi. Altıpas içinde topla buluşan Markao, voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Larsson, doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşla sol direk dibinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

81. dakikada Lasagna’nın pasında Can Keleş, ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

90+1. dakikada Naldo’nun hatasında topu kapan Paoletti, ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Teklic dk. 88), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Kourbelis dk. 60), Can Keleş, Eysseric (Paoletti dk. 88), Güven Yalçın (Nazım Sangare dk. 88), Markao (Lasagna dk. 73)

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur, Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Leite, Gerxhaliu (Mert Yılmaz dk. 78), Bahadır Öztürk (Naldo dk. 21), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Erdal Rakip (Ufuk Akyol dk. 60), Emre Uzun (Milosevic dk.78), Larsson, Safuri

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Beytullah Tunç, Harun Toprak

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Güven Yalçın (dk. 36), Markao (dk. 64), Can Keleş (dk. 81), Paoletti (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük), Larsson (dk. 78) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Safuri (dk. 55) (Antalyaspor)

Sarı kart: Lasagna (Fatih Karagümrük)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı