Ulaştırma Bakanı’ndan Malatya’ya 2 güzel haber Kuzey Çevreyolu sonunda bitiyor mu?

Malatya’da yapımı yılan hikayesine dönen Kuzey Çevreyolu için yeni bir haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatı ile 2025 yılının Kasım ayına kadar Kayseri kavşağından Hacıhaliloğlu Çiftliği'ne uzanan Malatya Kuzey Çevreyolu, tüm bağlantı yolları, kavşak ve kuşak yollarıyla birlikte açılmış olacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

“Ulaştırma Bakanı'ndan Malatya için 2 güzel haber var”

diyerek, şunları aktardı:

ÇEVREYOLU BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK

“Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüm. Buna göre;

1- Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ile yaptıkları görüşmede de konuştukları üzere Ulaştırma Bakanlığımız-Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında mevcut çevre yolumuzun baştan aşağı yenilenmesi çalışmaları çok yakın zamanda başlayacak. Yıllardan beri farklı noktalarda hasar görmüş ve yenilenme ihtiyacı olan çevre yolumuz tamamıyla yenilenmiş olacak.

KUZEY ÇEVREYOLU NE ZAMAN BİTECEK?

2- Kuzey Çevreyolu projesinde önceden belirttiğimiz takvim aynen işliyor. Eylül ayı itibariyle Battalgazi Alibaba Mezarlığına kadar olan kısmın tamamı açılmış olacak. Geri kalan kısmın ikmal ihalesi de önümüzdeki ay tamamlanıp Hacıhaliloğlu Çiftliği'ne uzanan kalan kısım 2025 Kasım'a kadar tamamlanmış olacak. Yani 2025 Kasım itibariyle, Kayseri kavşağından Hacıhaliloğlu Çiftliği'ne uzanan Malatya Kuzey Çevreyolu, tüm bağlantı yolları, kavşak ve kuşak yollarıyla birlikte açılmış olacak.”

ÖDENEK SORUNU YAŞANMAYACAK

Babacan,

“Sayın Bakanımız görüşmemizde önümüzdeki süreç boyunca Malatya için herhangi bir ödenek sorununun yaşanmayacağını net şekilde ifade ettiler sağ olsunlar. Bakanımızla görüştükten sonra Karayolları Genel Müdürümüz ve Karayolları Bölge Müdürümüz ile de görüşerek bilgileri ilgili müdürlerimize aktardım”

ifadelerinde bulundu.