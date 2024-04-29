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Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

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Malatya’da işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve çoğunun verdiği cevap eğitim düzeyi düşük çalışan istedikleri yönünde oldu. Hatta ortaya çıkan istatistikler Türkiye ortalamasının çok üzerindeydi. İşte o oranlar…

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor mask
Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor
Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor
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Malatya’da işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve çoğunun verdiği cevap eğitim düzeyi düşük çalışan istedikleri yönünde oldu. Hatta ortaya çıkan istatistikler Türkiye ortalamasının çok üzerindeydi. İşte o oranlar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Malatya’da eğitimli çalışan istenmiyor.

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

İŞVERENLERE SORULDU

Açıklanan raporda mevcut açık işler için talep edilen asgari eğitim düzeyine ilişkin bazı veriler açıklandı. Bu kapsamda işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve şu oranlar ortaya çıktı:

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

LİSE ALTI EĞİTİM DÜZEYİ

Malatya yüzde 18.1
Türkiye geneli yüzde 19

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

GENEL LİSE

Malatya yüzde 13,9
Türkiye geneli 20,9

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

MESLEK LİSESİ

Malatya yüzde 5,1
Türkiye geneli 11,3

LİSANS

Malatya yüzde 4,5
Türkiye geneli 8,2

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

MESLEK YÜKSEKOKULU

Malatya yüzde 2,6
Türkiye geneli 2,5

LİSANSÜSTÜ

Malatya yüzde 0,1
Türkiye geneli 0,2

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

ÇIRAKLIK

Malatya yüzde 0,0
Türkiye geneli 0,9

Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE: YÜZDE 55,8

Malatya ilindeki açık işler incelendiğinde, eğitimin önemli olmadığı açık işlerin oranı yüzde 55,8 düzeyinde. Bu oran, Türkiye genelinde yüzde 36,9 olarak gerçekleşmiş durumda ve Malatya’da bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Lise altı mezunu talep edilen açık işlerin payı yüzde 18,1 seviyesiyle ikinci sırada yer alırken, genel lise mezunu talep edilen açık işlerin payı ise yüzde 13,9 seviyesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

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29 Nis 2024 - 21:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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