Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

Malatya’da işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve çoğunun verdiği cevap eğitim düzeyi düşük çalışan istedikleri yönünde oldu. Hatta ortaya çıkan istatistikler Türkiye ortalamasının çok üzerindeydi. İşte o oranlar…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Malatya’da eğitimli çalışan istenmiyor.
İŞVERENLERE SORULDU
Açıklanan raporda mevcut açık işler için talep edilen asgari eğitim düzeyine ilişkin bazı veriler açıklandı. Bu kapsamda işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve şu oranlar ortaya çıktı:
LİSE ALTI EĞİTİM DÜZEYİ
Malatya yüzde 18.1
Türkiye geneli yüzde 19
GENEL LİSE
Malatya yüzde 13,9
Türkiye geneli 20,9
MESLEK LİSESİ
Malatya yüzde 5,1
Türkiye geneli 11,3
LİSANS
Malatya yüzde 4,5
Türkiye geneli 8,2
MESLEK YÜKSEKOKULU
Malatya yüzde 2,6
Türkiye geneli 2,5
LİSANSÜSTÜ
Malatya yüzde 0,1
Türkiye geneli 0,2
ÇIRAKLIK
Malatya yüzde 0,0
Türkiye geneli 0,9
TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE: YÜZDE 55,8
Malatya ilindeki açık işler incelendiğinde, eğitimin önemli olmadığı açık işlerin oranı yüzde 55,8 düzeyinde. Bu oran, Türkiye genelinde yüzde 36,9 olarak gerçekleşmiş durumda ve Malatya’da bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Lise altı mezunu talep edilen açık işlerin payı yüzde 18,1 seviyesiyle ikinci sırada yer alırken, genel lise mezunu talep edilen açık işlerin payı ise yüzde 13,9 seviyesiyle üçüncü sırada bulunuyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.