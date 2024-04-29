Türkiye ortalamasının üzerindeyiz Malatya eğitimli çalışan istemiyor

Malatya’da işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve çoğunun verdiği cevap eğitim düzeyi düşük çalışan istedikleri yönünde oldu. Hatta ortaya çıkan istatistikler Türkiye ortalamasının çok üzerindeydi. İşte o oranlar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Malatya’da eğitimli çalışan istenmiyor.

İŞVERENLERE SORULDU

Açıklanan raporda mevcut açık işler için talep edilen asgari eğitim düzeyine ilişkin bazı veriler açıklandı. Bu kapsamda işverenlere mevcut açık işleri için aradıkları asgari eğitim düzeyi soruldu ve şu oranlar ortaya çıktı:

LİSE ALTI EĞİTİM DÜZEYİ

Malatya yüzde 18.1

Türkiye geneli yüzde 19

GENEL LİSE

Malatya yüzde 13,9

Türkiye geneli 20,9

MESLEK LİSESİ

Malatya yüzde 5,1

Türkiye geneli 11,3

LİSANS

Malatya yüzde 4,5

Türkiye geneli 8,2

MESLEK YÜKSEKOKULU

Malatya yüzde 2,6

Türkiye geneli 2,5

LİSANSÜSTÜ

Malatya yüzde 0,1

Türkiye geneli 0,2

ÇIRAKLIK

Malatya yüzde 0,0

Türkiye geneli 0,9

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE: YÜZDE 55,8

Malatya ilindeki açık işler incelendiğinde, eğitimin önemli olmadığı açık işlerin oranı yüzde 55,8 düzeyinde. Bu oran, Türkiye genelinde yüzde 36,9 olarak gerçekleşmiş durumda ve Malatya’da bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Lise altı mezunu talep edilen açık işlerin payı yüzde 18,1 seviyesiyle ikinci sırada yer alırken, genel lise mezunu talep edilen açık işlerin payı ise yüzde 13,9 seviyesiyle üçüncü sırada bulunuyor.