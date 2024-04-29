Hatay'da depremin ardından haşere ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor

Hatay, depremin yıkıcı etkilerine maruz kalan bir kent olarak, şimdi büyükşehir belediyesi ekiplerinin haşere ile mücadele çalışmalarına odaklanmış durumda.

Deprem sonrası binlerce vatandaşın konteyner kentlerde ve bireysel konutlarda yaşamaya devam etmesi, sıcak havaların etkisiyle erken başlayan haşere sorununu da beraberinde getirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu sorunla başa çıkmak adına kurum planlaması ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda il genelinde uçkun ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, insan sağlığını tehdit eden haşere ve sineklerle mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle parklar, bahçeler ve su birikintilerinin bulunduğu alanlar başta olmak üzere, en az nüfuslu bölgelerde bile ekipler titizlikle ilaçlama faaliyetlerini yürütüyor. Büyükşehir yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ve halk sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguluyor.

Ayrıca, vatandaşların haşere sorunlarıyla ilgili şikayetlerini Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından, 444 12 06 numaralı telefonla veya Alo 153 hattı üzerinden iletebilecekleri bilgisi paylaşıldı. Bu sayede vatandaşlar, sorunlarını ileterek çözüm için destek alabilecekler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı