Adana'da otobüsten düşen yaşlı kadının ölümünde şoför tutuklandı

Adana'da, özel halk otobüsünde meydana gelen olay sonucunda yaşlı bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından şoför Vedat K. tutuklandı.

24 Nisan'da, Hatice Sabahi (75) adlı yaşlı kadın, hastaneden dönüşünde bindiği özel halk otobüsünde ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada, otobüsün açık olan kapısından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Sabahi, 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sabahi'nin cenazesi toprağa verilirken, olayın ardından serbest bırakılan sürücü Vedat K., bugün yeniden gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Vedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu acı olayın ardından şoförün tutuklanmasıyla birlikte adaletin yerine getirilmesi ve benzer durumların yaşanmasının önlenmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı