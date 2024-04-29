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Bataklığa saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Pizok bölgesinde otlanırken bataklığa saplanan bir inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, yardım için itfaiye ekiplerine başvurdu.

Bataklığa saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı mask
Bataklığa saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Pizok bölgesinde otlanırken bataklığa saplanan bir inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, yardım için itfaiye ekiplerine başvurdu.

Bataklığa saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle ineği saplandığı bataklıktan kurtarmak için harekete geçti. Yoğun çaba ve işbirliği sonucunda ineğin kurtarılması sağlandı.

Bataklığa saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İneğin sahibi, yardımda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür ederek, birlikte gösterdikleri çabadan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bu tür olaylarda hızlı ve etkili müdahalelerin hayvanların hayatını kurtarabildiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların özverili çalışmaları, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, Esentepe Mahallesi, Pizok bölgesi, inek, bataklık, itfaiye, yardım

29 Nis 2024 - 20:56 - Gündem

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