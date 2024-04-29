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Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı mask
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Nis 2024 - 20:51 - Spor

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