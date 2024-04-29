Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü: Enkaz altında arama çalışmaları başladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kullanılmayan iki katlı bir müstakil ev aniden çöktü.

İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştı ve enkaz altında mahsur kalan olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarına başladı.

Ekipler, göçük altında kalan olasılığına karşı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bulunan diğer ekipler de enkaz altında kalan herhangi bir kişiyi kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Şu an için olayın sebebi ve enkaz altında olabilecek kişiler hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ekiplerin çalışmaları devam ediyor ve gelişmeler kamuoyuna aktarılacak. Bu tür acı olayların yaşanmaması ve güvenliğin sağlanması için yetkililerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı