Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü: Enkaz altında arama çalışmaları başladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kullanılmayan iki katlı bir müstakil ev aniden çöktü.
İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştı ve enkaz altında mahsur kalan olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarına başladı.
Ekipler, göçük altında kalan olasılığına karşı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bulunan diğer ekipler de enkaz altında kalan herhangi bir kişiyi kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Şu an için olayın sebebi ve enkaz altında olabilecek kişiler hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ekiplerin çalışmaları devam ediyor ve gelişmeler kamuoyuna aktarılacak. Bu tür acı olayların yaşanmaması ve güvenliğin sağlanması için yetkililerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.