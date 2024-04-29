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Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü: Enkaz altında arama çalışmaları başladı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kullanılmayan iki katlı bir müstakil ev aniden çöktü.

Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü: Enkaz altında arama çalışmaları başladı mask
Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü: Enkaz altında arama çalışmaları başladı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kullanılmayan iki katlı bir müstakil ev aniden çöktü.

Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü: Enkaz altında arama çalışmaları başladı

İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştı ve enkaz altında mahsur kalan olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü: Enkaz altında arama çalışmaları başladı

Ekipler, göçük altında kalan olasılığına karşı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bulunan diğer ekipler de enkaz altında kalan herhangi bir kişiyi kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Şu an için olayın sebebi ve enkaz altında olabilecek kişiler hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ekiplerin çalışmaları devam ediyor ve gelişmeler kamuoyuna aktarılacak. Bu tür acı olayların yaşanmaması ve güvenliğin sağlanması için yetkililerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Nis 2024 - 20:47 - Gündem

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