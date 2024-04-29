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Uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

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Elazığ'da, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucuyla mücadele edildi.

Uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama mask
Uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama
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Elazığ'da, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucuyla mücadele edildi.

Uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

Bu operasyonda, bir otobüste yapılan aramada 3 kilogram 368 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonun sonucunda gözaltına alınan ve adı B.K. olarak belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

Elazığ'da gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Emniyet güçlerinin bu tür operasyonlarla uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çabaları devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Nis 2024 - 20:45 - Asayiş

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