Uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

Elazığ'da, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucuyla mücadele edildi.

Bu operasyonda, bir otobüste yapılan aramada 3 kilogram 368 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonun sonucunda gözaltına alınan ve adı B.K. olarak belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Emniyet güçlerinin bu tür operasyonlarla uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çabaları devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı