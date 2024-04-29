Elazığ Tanıtım Kortej Programı'nda jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen 'Elazığ Tanıtım Kortej Programı'nda, Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaparak trafik güvenliği konularında farkındalık oluşturdu.

Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de katıldı. Trafik güvenliği eğitimi çerçevesinde, motosiklet sürücülerine genel trafik kuralları, kask ve reflektörlü yelek kullanımı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen bu bilgilendirme etkinliği, motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uyma ve güvenli sürüş alışkanlıkları kazanma konularında önemli bir fırsat sağladı. Bu tür etkinliklerle trafik güvenliği konusunda farkındalığın artması ve kazaların önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı