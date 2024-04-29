- Asayiş

Rögara düşen köpek kurtarıldı

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Malatya’da üzeri açık olan rögara düşen köpek, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Rögara düşen köpek kurtarıldı mask
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Malatya’da üzeri açık olan rögara düşen köpek, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Rögara düşen köpek kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay Malatya’nın Battalgazi ilçesi MALET Konteyner Kent arkasında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir köpeğin rögara düştüğünü gördü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile düştüğü kuyudan kurtarılan köpek doğaya salındı. Üzeri açık olan rögar, İtfaiye ekiplerince kapatıldı.
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29 Nis 2024 - 20:15 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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