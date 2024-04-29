Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti süreleri şu şekildedir:

Ayaş: 09:00 - 17:00 arası

Bala: 09:30 - 16:30 arası



Beypazarı:

09:30 - 17:00 arası (Dikmen)

09:30 - 11:30 arası (Karınca, Turnooğlu, vb.)

Çamlıdere: 09:00 - 15:30 arası

Çankaya:

09:00 - 17:00 arası (Konrad Adenauer, Kahire, vb.)

10:30 - 12:30 arası (İlkbahar, Güneypark)

Çubuk: 12:00 - 17:15 arası

Elmadağ: 09:00 - 17:00 arası



Etimesgut:

09:00 - 17:00 arası (Eskişehir Devlet Yolu, Ballıkuyumcu Mahallesi)

09:00 - 14:00 arası (Dumlupınar Bulvarı, Bağlıca)

09:00 - 15:30 arası (Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Fatih)

Gölbaşı:

09:00 - 17:00 arası (Akörençarşak, Soğulcak, vb.)

09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)

10:00 - 12:00 arası (Emirler, Çimşit)



Haymana:

09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)

09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)

Kahramankazan:

09:30 - 17:30 arası (Sancar, Ahi)

09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)

Kalecik: 09:45 - 16:45 arası



Kızılcahamam:

09:30 - 17:15 arası (Akdogan, vb.)

09:30 - 16:00 arası (Yukarıçanlı, Belpınar)

Mamak: 09:00 - 17:00 arası

Nallıhan: 09:30 - 17:00 arası

Polatlı:

09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)

09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)

Şereflikoçhisar: 09:30 - 17:00 arası



Sincan:

09:00 - 17:00 arası (Eskişehir Devlet Yolu, vb.)

09:30 - 17:00 arası (Nizam, Maliköy, Alagöz)

09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)



Yenimahalle:

14:30 - 18:00 arası (1729)

10:00 - 13:30 arası (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı)

12:00 - 17:30 arası (Milas, Abant 1)

12:00 - 17:30 Arası (Boğaziçi).