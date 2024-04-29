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Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti süreleri şu şekildedir:

Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi mask
Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi
Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti süreleri şu şekildedir:

Ayaş: 09:00 - 17:00 arası
Bala: 09:30 - 16:30 arası

Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi

Beypazarı:
09:30 - 17:00 arası (Dikmen)
09:30 - 11:30 arası (Karınca, Turnooğlu, vb.)
Çamlıdere: 09:00 - 15:30 arası
Çankaya:
09:00 - 17:00 arası (Konrad Adenauer, Kahire, vb.)
10:30 - 12:30 arası (İlkbahar, Güneypark)
Çubuk: 12:00 - 17:15 arası
Elmadağ: 09:00 - 17:00 arası

Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi

Etimesgut:
09:00 - 17:00 arası (Eskişehir Devlet Yolu, Ballıkuyumcu Mahallesi)
09:00 - 14:00 arası (Dumlupınar Bulvarı, Bağlıca)
09:00 - 15:30 arası (Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Fatih)
Gölbaşı:
09:00 - 17:00 arası (Akörençarşak, Soğulcak, vb.)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
10:00 - 12:00 arası (Emirler, Çimşit)

Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi

Haymana:
09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
Kahramankazan:
09:30 - 17:30 arası (Sancar, Ahi)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
Kalecik: 09:45 - 16:45 arası

Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi

Kızılcahamam:
09:30 - 17:15 arası (Akdogan, vb.)
09:30 - 16:00 arası (Yukarıçanlı, Belpınar)
Mamak: 09:00 - 17:00 arası
Nallıhan: 09:30 - 17:00 arası
Polatlı:
09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
Şereflikoçhisar: 09:30 - 17:00 arası

Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi

Sincan:
09:00 - 17:00 arası (Eskişehir Devlet Yolu, vb.)
09:30 - 17:00 arası (Nizam, Maliköy, Alagöz)
09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)

Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi

Yenimahalle:
14:30 - 18:00 arası (1729)
10:00 - 13:30 arası (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı)
12:00 - 17:30 arası (Milas, Abant 1)
12:00 - 17:30 Arası (Boğaziçi). 

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29 Nis 2024 - 20:09 - Yaşam

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