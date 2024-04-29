Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ankara'da 30 Nisan 2024 Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti süreleri şu şekildedir:
Ayaş: 09:00 - 17:00 arası
Bala: 09:30 - 16:30 arası
Beypazarı:
09:30 - 17:00 arası (Dikmen)
09:30 - 11:30 arası (Karınca, Turnooğlu, vb.)
Çamlıdere: 09:00 - 15:30 arası
Çankaya:
09:00 - 17:00 arası (Konrad Adenauer, Kahire, vb.)
10:30 - 12:30 arası (İlkbahar, Güneypark)
Çubuk: 12:00 - 17:15 arası
Elmadağ: 09:00 - 17:00 arası
Etimesgut:
09:00 - 17:00 arası (Eskişehir Devlet Yolu, Ballıkuyumcu Mahallesi)
09:00 - 14:00 arası (Dumlupınar Bulvarı, Bağlıca)
09:00 - 15:30 arası (Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Fatih)
Gölbaşı:
09:00 - 17:00 arası (Akörençarşak, Soğulcak, vb.)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
10:00 - 12:00 arası (Emirler, Çimşit)
Haymana:
09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
Kahramankazan:
09:30 - 17:30 arası (Sancar, Ahi)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
Kalecik: 09:45 - 16:45 arası
Kızılcahamam:
09:30 - 17:15 arası (Akdogan, vb.)
09:30 - 16:00 arası (Yukarıçanlı, Belpınar)
Mamak: 09:00 - 17:00 arası
Nallıhan: 09:30 - 17:00 arası
Polatlı:
09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)
09:00 - 16:00 arası (Ballıkpınar Mahallesi, Rumeli, vb.)
Şereflikoçhisar: 09:30 - 17:00 arası
Sincan:
09:00 - 17:00 arası (Eskişehir Devlet Yolu, vb.)
09:30 - 17:00 arası (Nizam, Maliköy, Alagöz)
09:30 - 17:30 arası (Adile Naşit, Poyraz Küme, vb.)
Yenimahalle:
14:30 - 18:00 arası (1729)
10:00 - 13:30 arası (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı)
12:00 - 17:30 arası (Milas, Abant 1)
12:00 - 17:30 Arası (Boğaziçi).
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.