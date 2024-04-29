- Asayiş

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı mask
Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Urfa Bulvarı Seyrantepe mevkisinde, S.K. yönetimindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 21 AEZ 629 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y, B.N ve otomobilde bulunan K.Y hafif yaralandı.

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacak.

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Bağlar, trafik kazası, minibüs, kaza, yaralı, Urfa Bulvarı, Seyrantepe mevki, Otomobil, sağlık

29 Nis 2024 - 19:39 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL