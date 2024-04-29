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Süper Lig'de 36. hafta maçları aynı gün ve saatte oynanacak

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Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 36. hafta maçları aynı gün ve saatte oynanacak mask
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Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ( TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 36. hafta maçları aynı gün ve saatte oynanacak

TFF, 36. haftanın programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig 36. hafta programı şöyle:

Fenerbahçe - Kayserispor
Trabzonspor - İstanbulspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Konyaspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Gaziantep FK
Sivasspor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Antalyaspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
Hatayspor - MKE Ankaragücü
Pendikspor - Çaykur Rizespor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Nis 2024 - 19:36 - Spor

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