Narkotik polisinin operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde Y.S.E.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 312 adet sentetik ecza, 142 adet ecstasy hap, 1 adet pompalı tüfek ve 0.50 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Y.S.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor. Bu operasyonla ilgili detaylar ve şüphelinin durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.